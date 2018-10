V Dolnom Kubíne si pripomínajú sté výročie konca vojny a vzniku ČSR

Historici okrem dôležitých udalostí v dejinách Oravy prezradia aj to, ako tamojší rodáci prispeli k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Dolný Kubín 26. októbra (TASR) – Náhľad do historických archívov, spomienka na dôležité medzníky v dejinách Oravy či film o októbri 1918, ktorí pripravili dolnokubínski študenti. To všetko ponúka piatkový program s názvom Míľniky v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorého hlavným zámerom je pripomenúť 100. výročie konca prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky (ČSR).



Zdenka Prílepková z Oravského kultúrneho strediska (OKS) informovala, že historici okrem dôležitých udalostí v dejinách Oravy prezradia aj to, ako tamojší rodáci prispeli k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. „Zaujímavý bude aj študentský film žiakov Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ktorí pôjdu spolu s divákmi po stopách októbra 1918, ale aj prvorepublikové šlágre ako pekná historická vsuvka Míľnikov," doplnila.



Sprievodným programom je komentovaná prehliadka výstavy "100. výročie konca prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky" spojená s odborným výkladom v neďalekom Florinovom dome.



Podujatie pripravuje OKS, Oravská knižnica Antona Habovštiaka a Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava.