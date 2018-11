V Dome tretieho veku v Petržalke odvolila aj takmer 92-ročná Anna

Bratislava 10. novembra (TASR) – Právo voliť využila aj takmer 92-ročná Anna, jedna z obyvateliek Domu tretieho veku na Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, voliť ísť treba, pokiaľ človek vládze. Sama doteraz nevynechala ani jedny voľby, dokonca v minulosti pracovala aj vo volebnej komisii.uviedla pre TASR. Voličom zároveň odkazuje, aby volili s rozumom.Pravidelne chodí voliť aj 88-ročná Irena.zdôraznila Irena, ktorá podľa vlastných slov politické dianie pravidelne sleduje.poznamenala. Tým, ktorým sa voliť nechce, odkazuje, aby potom nenadávali. Voliť podľa nej treba a verí, že kandidáti aspoň časť svojich sľubov aj splnia.myslí si.Voľby nevynecháva ani 75-ročný Jozef, ktorý v sobotu volil medzi prvými.povedal. Priznáva, že sledovanie práce aj komunálnych politikov je jeho koníčkom. Za najväčšiu chybu, ktorú človek môže urobiť, je podľa neho to, keď nejde voliť.poznamenal. Poukazuje tiež na to, že na rozdiel od minulosti, kedy sa dala voliť len jedna strana, majú v súčasnosti občania na výber.Medzi prvými odvolil aj 74-ročný Jozef.odpovedal na otázku, prečo prišiel voliť už ráno. S tvrdením niektorých, ktorí odmietajú voliť preto, lebo si myslia, že ich hlas nezaváži, nesúhlasí.Súhlasí s ním aj 72-ročný Milan.odkazuje nevoličom. Sám sa vraj zúčastnil na všetkých voľbách, pretože je to základné ústavné právo každého občana Slovenska. A tiež preto, lebo štvorročné volebné obdobie je celom dlhé.podotkol Milan. Je ale tiež presvedčený, že mnohí sú pohodlní.