V DPB sa končí štrajková pohotovosť, mzdy zamestnancov zvýšia

Bratislava 9. mája (TASR) - V Dopravnom podniku Bratislava (DPB) sa končí štrajková pohotovosť, ktorá trvala od začiatku mája. Pre TASR to potvrdili odborári z DPB, ktorí podpísali dodatok ku kolektívnej zmluve. Dopravný podnik pre TASR spresnil, že sa dohodol s hlavným mestom na zvýšení miezd pre svojich zamestnancov s účinnosťou od 1. júla. Nárast mzdy sa dotkne všetkých zamestnancov.



DPB sa dohodol s hlavným mestom na zvýšení miezd pre svojich zamestnancov s účinnosťou od 1. júla. "Naplnil sa tak prísľub vedenia mesta aj dopravného podniku, ktorý bol daný zamestnancom na stretnutí s primátorom Matúšom Vallom," uviedla pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová.



Nárast mzdy sa dotkne všetkých zamestnancov. Najväčšie zvýšenie mzdy sa bude týkať nedostatkových, kvalifikovaných robotníckych profesií (nárast viac ako 20 percent) a vodičov prostriedkov MHD (nárast takmer desať percent). "V robotníckych profesiách ide o historicky najvyšší nárast miezd a u vodičov o najvyšší nárast za posledné roky. S dohodou o náraste miezd súhlasia aj všetky tri odborové organizácie, ktoré sa zúčastňujú na kolektívnom vyjednávaní," povedala Volfová.



Odborári potvrdili, že štvrtkovým podpisom dodatku ku kolektívnej zmluve sa zároveň končí štrajková pohotovosť v DPB. Do štrajkovej pohotovosti vstúpili od začiatku mája. Od zamestnávateľa požadovali zvýšenie miezd pre zamestnancov. Uplynulé dni avizovali, že ak sa do štvrtka s vedením DPB nedohodnú na požadovanej úprave miezd, budú zvažovať vyhlásenie štrajku.