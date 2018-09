V drobení mestskej polície nevidí primátor Bratislavy riešenie

Mesto v spolupráci s Vrakuňou posilnilo policajné hliadky a minulý rok v septembri bola zriadená dočasná policajná stanica pre operatívnejšie zásahy v teréne.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý bude svoj post obhajovať aj v novembrových komunálnych voľbách, nevidí riešenie v drobení a atomizácii mestskej polície, ale naopak v jej posilňovaní a zlepšovaní jej výkonnosti. Pre TASR to uviedlo hlavné mesto, ktoré tak reagovalo na vyhlásenie zástupcov Vrakune a Podunajských Biskupíc, ktorí chcú, aby si tieto bratislavské mestské časti mohli zradiť z dôvodu problematického vrakunského obytného domu "Pentagon" na Stavbárskej ulici vlastnú mestskú políciu. Spustili preto petíciu, ktorou chcú dosiahnuť potrebné legislatívne zmeny.



Magistrát tvrdí, že sa petíciou i návrhmi na legislatívne zmeny bude zaoberať, keď mu budú doručené. Zároveň však deklaruje, že už dlhodobejšie v spolupráci s mestskou časťou Vrakuňa, ako aj mestskou a štátnou políciou, prijíma opatrenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie v problematickej zóne vo Vrakuni. "Mesto v spolupráci s Vrakuňou posilnilo policajné hliadky a minulý rok v septembri bola zriadená dočasná policajná stanica pre operatívnejšie zásahy v teréne. Zvýšená prítomnosť polície vyvoláva u obyvateľov danej lokality väčší pocit bezpečia a má aj preventívne účinky. Bezpečnostná situácia sa tam zároveň stabilizovala," uviedla hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer.



Bratislavská samospráva zároveň tvrdí, že vo februári predložila materiál s novým organizačným poriadkom mestskej polície a navýšením počtu mestských policajtov, ktorý poslanci mestského zastupiteľstva schválili. "Mesto investuje nemalé prostriedky aj do technickej výbavy mestskej polície s cieľom zlepšiť výkony mestských policajtov," podotkla Onufer.



Bezpečnostná situácia v okolí Stavbárskej ulice je podľa bratislavskej mestskej polície stabilizovaná a jej príslušníci tam riešia len bežné veci. "Najväčší problém súčasného personálneho stavu mestskej polície, rovnako ako Policajného zboru, tkvie v nedostatočnom počte policajtov, pričom najmä z tohto dôvodu mestská polícia do tejto lokality nie je schopná veliť väčšie množstvo hliadok," uviedol pre TASR hovorca bratislavskej mestskej polície Peter Pleva. Vo Vrakuni podľa jeho slov pôsobia dvaja policajti zaradení na funkciu okrskár mestskej polície a v Podunajských Biskupiciach traja okrskári mestskej polície.



Pentagon, spájaný najmä s drogovo závislými ľuďmi, drogovými dílermi a ľuďmi pracujúcimi v sexuálnom biznise, je podľa zástupcov petície dlhodobo neriešeným problémom, žiadajú preto zmenu zriaďovateľa mestskej polície. V súčasnosti ním je podľa zákona hlavné mesto, mestské časti si však chcú zriadiť vlastnú mestskú políciu, určiť počet policajtov a riadiť ich činnosť. "Nie je možné, aby Vrakuňa, ktorá prispieva do mestského rozpočtu rovnakými prostriedkami ako iné mestské časti, mala na 21.000 obyvateľov jedného mestského policajta," zdôvodnil spustenie petície predseda petičného výboru a starosta Vrakune Martin Kuruc, ktorý v novembrových komunálnych voľbách bude obhajovať svoj post. Vo Vrakuni si vie predstaviť pôsobenie okolo 15 mestských policajtov. Zástupcovia petície chcú zozbierať okolo 5000 podpisov a následne petíciu predložiť hlavnému mestu.