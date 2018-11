V Dúbravke na Saratovskej ulici chcú vybudovať polyfunkčný komplex

Komplex má byť umiestnený na ploche s rozlohou 6415 štvorcových metrov.

Bratislava 3. novembra (TASR) – V bratislavskej Dúbravke na Saratovskej ulici plánuje spoločnosť DP Real vybudovať polyfunkčný komplex s občianskou vybavenosťou, parkovaním a zeleňou. Stavať ho chce začať v roku 2020 a dokončiť o dva roky neskôr. Celkovú investíciu odhaduje firma vo výške asi 16 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



Komplex má byť umiestnený na ploche s rozlohou 6415 štvorcových metrov (m2). Počíta sa tu s výstavbou troch polyfunkčných bytových domov a jednej spodnej stavby s prislúchajúcim zázemím s prvkami dopravnej infraštruktúry a plochami zelene.



"Zo severnej strany je pozemok ohraničený areálom mestskej polície, z východu nevyužívanými plochami porastenými antropogénnou krovinovou vegetáciou, zo západu Saratovskou ulicou a z juhu obytným komplexom, kde v súčasnosti prebieha výstavba nových objektov," píše sa v zámere. Na dotknutom pozemku sa v súčasnosti nenachádzajú stavebné objekty. Podľa investora ide o voľné parcely, ktoré sú dlhodobo nevyužívané. "Výstavbou navrhovanej činnosti sa prispeje k ucelenému výzoru novej výstavby a k doplneniu vhodným mestotvorným prvkom," deklaruje v projekte.



Komplex majú tvoriť podzemná garáž a tri polyfunkčné objekty. Podzemná garáž je navrhnutá s dvoma podzemnými podlažiami a 287 parkovacími miestami. Polyfunkčné objekty majú mať do siedmich nadzemných podlaží. "Objekt I je polyfunkčný s prevládajúcou funkciou bývania. Objekt II je bytový s polyfunkciou umiestnenou v parteri. Tu sú obchodné priestory, ako aj apartmány. Objekt III má obchodné prevádzky, ako aj apartmány," spresňuje zámer.



V rámci komplexu sa ráta s výsadbou zelene na prírodnom teréne. Celková výmera sadovníckych úprav má byť pri prvom variante 2609 m2 a pri druhom variante 2896 m2. Ráta sa aj so strešnou zeleňou. Investor sa v predloženej dokumentácii prikláňa k druhému variantu.