V Dúbravke začali opravovať Štepnú ulicu, pozmení to trasy liniek MHD

Bratislava 5. júna (TASR) – Linky MHD prechádzajúce starou časťou bratislavskej Dúbravky budú mať počas júna zmenené trasy. Reorganizácia súvisí s opravou Štepnej ulice, do ktorej sa v stredu pustil magistrát hlavného mesta.



"Počas opráv bude zriadená jednosmerná premávka od ulice Pri kríži po Žatevnú ulicu," informuje mestská časť Bratislava-Dúbravka na svojom webe. Práce by mali trvať do konca júna. Súčasťou rekonštrukcie je výmena asfaltového povrchu cesty i chodníkov, debarierizácia a jednotná úprava vjazdov k rodinným domom.



Autobusové linky č. 26, 27, 83 a N34 budú premávať jednosmerne po zmenených trasách. Podrobnosti sú na webe Dúbravky i Dopravného podniku Bratislava (DPB).