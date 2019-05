TRAGÉDIA: V Dunajci zahynul pltník, údajne spadol z plte do vody

Muž mal 50 rokov.

Červený Kláštor 15. mája (TASR) - V Dunajci v stredu zahynul pltník, podľa všetkého spadol z plte do vody. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali o tom, že o pomoc ich požiadal náhodný svedok, ktorý muža videl spadnúť do vody predpoludním v oblasti prístaviska Majer.



"Následne sa vybral popri brehu za ním. Horskí záchranári okamžite vyrazili do danej lokality, kde smerovali aj ďalšie záchranné zložky. Svedkovi sa podarilo muža vytiahnuť na breh a okamžite začal s jeho oživovaním," priblížila HZS na svojej stránke.



V rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii pokračovali aj záchranári HZS, posádka rýchlej lekárskej a rýchlej zdravotnej pomoci a hasiči. Ani napriek rýchlemu zásahu a maximálnemu úsiliu všetkých zúčastnených sa však 56-ročného poľského pltníka nepodarilo zachrániť. Bližšie okolnosti nehody sú v štádiu vyšetrovania.



Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová spresnila, že jeden z dvojice poľských pltníkov vypadol z plte za doposiaľ presne nezistených okolností. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku v prípade začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. "Polícia okolnosti tejto tragickej udalosti intenzívne preveruje," uzavrela hovorkyňa.