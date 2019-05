V Dunajskostredskom okrese vyhrala SMK-MKP so ziskom 44,73 % hlasov

Druhá skončila v Dunajskostredskom okrese strana Most-Híd, ktorá získala 23,48 percenta voličských hlasov, na treťom mieste koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu-OD so ziskom 9,8 percenta.

Dunajská Streda 27. mája (TASR) – Víťazom sobotňajších (25. 5.) volieb do Európskeho parlamentu (EP) sa v Dunajskostredskom okrese stala SMK-MKP. Jej kandidátov podporilo 44,73 percenta voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Druhá skončila v Dunajskostredskom okrese strana Most-Híd, ktorá získala 23,48 percenta voličských hlasov, na treťom mieste koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu-OD so ziskom 9,8 percenta.



SaS volilo 4,28 percenta a Smer-SD 3,25 percenta hlasujúcich. Menej ako tri percentá hlasov získali v tomto okrese ĽSNS (2,93 percenta) a OĽaNO (2,58 percenta).



Ďalšie strany a hnutia získali vo voľbách menej ako dve percentá hlasov. Volebná účasť v Dunajskostredskom okrese dosiahla 21,62 percenta. Najviac voličov (38,76 percenta) bolo v obci Bodíky, najmenej voličov (8,29 percenta) hlasovalo v obci Zlaté Klasy.



Vo voľbách mohli hlasovať obyvatelia 67 obcí a miest z Dunajskostredského okresu.