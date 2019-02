V Galante podpísali českí a maďarskí hasiči zmluvu o spolupráci

Pri príležitosti podpísania zmluvy ocenilo vedenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR aj primátora Galanty Petra Pašku medailou tretieho stupňa za spoluprácu.

Galanta 28. februára (TASR) – Českí a maďarskí dobrovoľní hasiči podpísali 27. februára v renesančnom kaštieli v Galante zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorá by mala byť zavŕšená pravidelnými stretnutiami a čerpaním skúseností hasičov partnerských krajín. Pri podpise vzájomnej zmluvy nechýbalo vedenie českého, maďarského ani slovenského zboru dobrovoľných hasičov.



Ako uviedol starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka, očakávajú zhruba takú dobrú spoluprácu, akú už majú so slovenskými hasičmi. „Zrejme nebude taká intenzívna vzhľadom na komunikačné záležitosti, ale zmysel je podobný – vymeniť si skúsenosti a čerpať z toho, čo sa darí na jednej strane a čo na druhej,“ dodal.



Ako vysvetlil prezident Zväzu maďarských hasičov Tibor Dobson, musia si spoločne vytvoriť podmienky a spoluprácu na to, aby sa dokázali pripraviť na akúkoľvek situáciu, ktorá môže vzniknúť, či už ide o chemickú, biologickú alebo inú hrozbu. „Všetci sme krajinami EÚ a nesieme spoločnú zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti,“ podotkol.



Pri príležitosti podpísania zmluvy ocenilo vedenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR aj primátora Galanty Petra Pašku medailou tretieho stupňa za spoluprácu. Slovenskí a českí hasiči zároveň pochválili vzájomnú spoluprácu, obnovu techniky či počet dobrovoľných hasičov.