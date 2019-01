V Galérii mesta Bratislava je výstava T. C. Kosztku a L. Mednyánszkeho

Sú si blízki tvorivou filozofiou, verili vo vznešenosť prírody a vo všadeprítomnú vôľu božského stvoriteľa.

Bratislava 25. januára (TASR) – Osamelí geniálni pútnici prírody je názov výstavy v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy (GMB). Autormi maľovaných obrazov sú Tivadar Csontváry Kosztka a Ladislav Mednyánszky.



"Tvorbou presiahli svoju dobu aj teritórium. V maľbe boli odlišní, každý mal svoj okolitý svet. Je to ich prvá spoločná výstava pri príležitosti stého výročia úmrtia týchto pozoruhodných osobností výtvarného umenia na prelome 19. a 20. storočia," na štvrtkovom (24.1.) slávnostnom otvorení expozície povedal riaditeľ GMB Ivan Jančár.



Obaja výtvarníci podľa riaditeľa Maďarského inštitútu v Bratislave Imre Molnára boli velikáni stredoeurópskeho umenia. Tvorili, keď boli občania spoločnej vlasti, uznávali univerzálne hodnoty. Sú si blízki tvorivou filozofiou, verili vo vznešenosť prírody a vo všadeprítomnú vôľu božského stvoriteľa. "Je to úvodné podujatie Csontváryho roku v Maďarsku, ktorý si pripomíname spolu s UNESCO," konštatoval Imre Molnár.



Ladislav Mednyánszky (Beckov, 1852) a Tivadar Csontváry Kosztka (Sabinov, 1853) sa narodili s odstupom jedného roka v Hornom Uhorsku. Kým Mednyánszky študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove už ako osemnásťročný, Csontváry začal na rovnakej škole študovať takmer ako štyridsaťročný. Mednyánszky po sebe zanechal mnohotisícové výtvarné dielo, v Csontváryho prípade je známych menej ako sto malieb, keďže výtvarne bol aktívny iba jedno desaťročie.



Expozíciu kurátorsky pripravil József Sárkány, kunsthistorik Múzea Janusa Pannoniusa v maďarskom Pécsi, ktoré má štrnásťtisícovú zbierku výtvarného umenia. Okrem dvoch figurálnych obrazov (Stojací tulák, Mŕtvy vojak) sú ostatné Mednyánszkeho diela s tematikou tatranskej a inej prírody. Csontváry Kosztka namaľoval Pohľad na Banskú Štiavnicu a zahraničné mestá Jeruzalem, Atény, Mostar.



Výstava na prízemí galérie sa koná pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry a potrvá do 31. marca.