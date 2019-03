V Gelnici schválili rozpočet, pomôžu eurofondy a ministerstvá

Peniaze pôjdu aj na projektové dokumentácie týkajúce sa výstavby bytov pre mladé rodiny.

Gelnica 1. marca (TASR) – Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Gelnici na svojom štvrtkovom (28. 2.) zasadnutí schválilo rozpočet mesta na tento rok v časti príjmov bežného rozpočtu minimálne vo výške 5,07 milióna eur a v časti výdavkov bežného rozpočtu maximálne vo výške 5,02 milióna eur. Ako pre TASR povedal primátor Gelnice Dušan Tomaško, radnica plánuje viaceré veľké investície. Rozpočet počíta s kapitálovými výdavkami vo výške približne 1,42 milióna eur.



„Budeme rekonštruovať materskú školu na Hlavnej ulici, ale aj na Slovenskej ulici. Plánujeme tiež začať s prvou etapou rekonštrukcie Baníckeho múzea, na to sme vyčlenili okolo 140.000 eur,“ spresnil s tým, že v tamojšej základnej škole by mali pribudnúť inovatívne učebne a obnovou prejdú sociálne zariadenia aj telocvičňa. Sumu približne 35.000 eur mestskí poslanci vyčlenili na územný plán, ktorý sa podľa primátora zmenami a doplnkami aktualizoval naposledy pred 11 rokmi. Na miestne komunikácie a chodníky zastupiteľstvo odkleplo spolu okolo 214.000 eur.



Peniaze pôjdu aj na projektové dokumentácie týkajúce sa výstavby bytov pre mladé rodiny. „Okrem toho chceme dokončiť futbalový štadión, čo sa týka napríklad šatní, ale tiež ho plánujeme prispôsobiť podmienkam Východoslovenského futbalového zväzu. Na hokejový štadión zas zakúpime rolbu,“ povedal Tomaško.



Podľa jeho slov ide vo väčšine kapitálových výdavkov o investície prostredníctvom eurofondov, niektoré sú zabezpečené dotáciami z príslušných ministerstiev alebo z regionálneho príspevku. V jednotlivých projektoch predstavuje spolufinancovanie mesta od päť do 20 percent.



„Aj v tomto roku rozmýšľame o rozvoji cestovného ruchu. Máme záujem investovať do banského skanzenu, kde vlani pribudol jedinečný banský drviaci stroj - pochwerk. Teraz by sem mali pribudnúť ďalšie produkty cestovného ruchu. V štôlni Jozef by zas mohli pribudnúť nové expozície,“ uzavrel s tým, že mesto sa naďalej zapája do rôznych výziev.