V Hangócke sa vykúpalo viac ako 300 otužilcov z celého Slovenska

Nitra 14. januára (TASR) – Rekordný počet - 304 otužilcov z celého Slovenska dnes spoločne vstúpil do vôd Hangócky v nitrianskom parku na Sihoti. Najmladšími otužilcami boli sedemročné dvojčatá z Bratislavy Dominik a Dominika, najstarší otužilci prekročili 70 rokov, informoval organizátor podujatia Marek Pozdech z občianskeho združenia Ľadové medvede spod Zobora.



Teplota vzduchu sa pohybovala okolo nuly, voda mala málo cez štyri stupne Celzia. "Vlani sme počtom 267 ľadových medveďov vytvorili ustanovujúci rekord. Ako prvý klub na Slovensku sme získali certifikát a medailu za najväčší počet otužilcov a sme zapísaní v Slovenskej knihe rekordov. V tomto roku prišlo o takmer štyri desiatky otužilcov viac ako vlani," povedal Pozdech. Podľa jeho slov bolo dnešné kúpanie v Hangócke pre niektorých otužilcov premiérové.



Príprava tohtoročného ôsmeho ročníka celoslovenského zrazu otužilcov bola v porovnaní s minulým rokom jednoduchšia. "V doterajšej histórii sme štyrikrát museli píliť ľad, aby sme sa dostali do vody. Vlani bol najhrubší, mal 25 centimetrov. Vypílili sme približne desať ton ľadu. V tomto roku nebola voda zamrznutá, čo nám ušetrilo takmer dva dni práce. Na druhej strane, zasa chýbala tá pravá ľadová atmosféra," zhodnotil Pozdech.



Nitrianske Ľadové medvede spod Zobora majú v súčasnosti zhruba 70-člennú základňu. Osem rokov dozadu, v čase svojho vzniku, ich bolo 15. "Každý rok nám pribúdajú členovia, rovnako sa otužovanie rozmáha po celom Slovensku. Aj dnes nám pribudlo niekoľko nových členov," povedal Pozdech. Vo vode, ktorá má od nuly do štyroch stupňov, môžu stráviť otužilci bez rizika 22 minút. Podľa Pozdecha má otužovanie pozitívny vplyv na zdravie, no treba sa mu venovať pravidelne a trénovať.



Súčasťou stretnutia otužilcov je už tretí rok aj zbierka na rehabilitáciu pre Sabinku Fajnorovú. "Prispievame časťou štartovného od otužilcov, výťažkom z predaja medoviny a dobrovoľnými príspevkami od účastníkov i návštevníkov stretnutia," povedal Pozdech. V tomto roku sa podarilo vyzbierať 1255 eur, ďalších 500 eur venovalo piešťanské rehabilitačné centrum Adeli.