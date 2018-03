V hlavnom meste sa cez víkend opäť odchytávali a kastrovali mačky

S kastračnými akciami začali dobrovoľníci vlani v marci.

Bratislava 27. marca (TASR) - V hlavnom meste počas víkendu odchytili, sterilizovali a ošetrili desiatky mačiek. V rámci kastračnej akcie sa podarilo vysterilizovať 249 mačiek, od minulého roka je to celkovo takmer 900. S kastračnými akciami začali dobrovoľníci vlani v marci.



Organizátori boli s akciou veľmi spokojní, v rámci doterajších odchytov išlo o druhý najvyšší počet vykastrovaných mačiek. Pouličné mačky odchytávali v rôznych lokalitách Bratislavy. Používali sa na to špeciálne klietky, ktoré mačke neublížia, priblížila jedna z organizátoriek Lenka Učníková. Zvieratá boli po zákroku vypustené v pôvodnej lokalite.



V Bratislave žijú tisíce pouličných mačiek, pričom mačka môže mať až trikrát za rok priemerne päť mačiatok. "Pouličné mačky často nie sú obľúbené medzi ľuďmi, ale sú veľmi užitočné, pretože fungujú ako najúčinnejšia deratizácia. Mačka uloví denne aj 20 myší a dospelá mačka nemá problém ani s potkanmi. Preto by sme mačky nemali z mesta a ulíc vyháňať, ale regulovať ich počet humánnym spôsobom, a tým je práve kastrácia," vysvetlila Učníková.



Veterinárnu časť opäť zabezpečila ambulancia Veterinka. Každá mačička bola zaevidovaná, ošetrená proti parazitom a sterilizovaná/kastrovaná. Kastrované mačky sa označili zástrihom do uška, aby bolo na prvý pohľad jasné, že sú kastrované a pod veterinárnou kontrolou.



Akcie sú iniciatívou skupiny dobrovoľníkov. Najprv ich hradili zo zbierky a vlastných zdrojov, neskôr sa im podarilo získať financie od mesta v rámci občianskeho rozpočtu. Záujemcovia sa môžu stále zapojiť do zbierky na úhradu veterinárnych nákladov a pokračovanie kastrácií. Pomôcť možno finančným príspevkom na transparentný účet SAOZ 5051195197/0900 IBAN: SK0409 0000 0000 5051195197, BIC: GIBASKBX. Do poznámky treba uviesť: "Pomoc poulicnym macickam BA".