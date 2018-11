V Hornom Bare chodia voliči priebežne, využili aj prenosnú urnu

Horný Bar 10. novembra (TASR) – V obci Horný Bar (okres Dunajská Streda) chodili v sobotu dopoludnia ľudia do volebných miestností priebežne. V obci s vyše 1250 obyvateľmi môže podľa predsedníčky miestnej volebnej komisie Gabriely Sánkovej v dvoch volebných obvodoch odovzdať svoj hlas dokopy 1049 oprávnených voličov. Podľa nej by voličom na voľbách a ich výsledkoch malo záležať.Doplnila, že občania využili aj možnosť voľby do prenosnej urny. Využilo to niekoľko občanov a z domova sociálnych služieb v Hornom Bare si prenosnú urnu automaticky vyžiadali.uviedla predsedníčka.S jasnou predstavou o kandidátoch volila v obci 35-ročná Darina.Dodala, že chýbajú tiež športoviská, možnosti pre rodiny s deťmi a ihriská. V obci sa podľa nej nachádza i zanedbané jazero, ktoré by mohli upraviť a zrevitalizovať aj jeho okolie. Okrem toho podľa voličky chýbajú obecné spoločenské akcie, ako napríklad vianočné trhy.