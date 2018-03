V horskom teréne platí mierna lavínová hrozba

Podľa Horskej záchrannej služby (HZS) situáciu na horách v stredu komplikuje najmä vetrom previaty sneh.

Liptovský Hrádok 21. marca (TASR) - Vo vysokohorskom teréne slovenských pohorí trvá už niekoľko dní mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Podľa Horskej záchrannej služby (HZS) situáciu na horách v stredu komplikuje najmä vetrom previaty sneh.



"V utorok (20.3.) večer začal fúkať veľmi silný severozápadný až severný vietor ktorý previal nový a voľný sneh na svahy južných, juhovýchodných a východných expozícií. Okrem toho sa prudko ochladilo, čo znamená, že vetrom naviate snehové dosky a vankúše nie sú dobre previazané so starším, tvrdým podkladom," uviedol Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie HZS. Uvoľnenie lavíny na týchto miestach je podľa neho možné pri dodatočnom zaťažení snehovej pokrývky. "Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj menšie spontánne doskové lavíny," upozornil.



Ráno bolo na horách prevažne zamračené počasie, vo vyšších polohách hmlisto a v Tatrách so slabým snežením. "Prudko sa ochladilo, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 18 stupňov Celzia do mínus sedem stupňov," informoval Kyzek s tým, že na hrebeňoch fúkal silný severný až severozápadný vietor s rýchlosťou desať až 15 metrov za sekundu.