V Hrabovskej doline sprístupnili nový náučný chodník Medvedia cesta

Ružomberok 24. mája (TASR) – Novovzniknutý náučný chodník v Hrabovskej doline v Ružomberku s názvom Medvedia cesta, ktorý slávnostne sprístupnili vo štvrtok, ponúka rodinám s deťmi pohyb, zábavu i poučenie. V rámci nenáročnej trojkilometrovej pešej túry sa návštevníci môžu zastaviť na siedmich stanovištiach a získať základné informácie o medveďovi hnedom a jeho zvykoch.



Náučný chodník sa začína pri priehrade v Hrabovskej doline a pomyselný koniec je pod masívom Sidorovo pri tunajšej farme s domácimi zvieratami. Okrem textových a informačných tabúľ tvoria trasu fototapety, medvedí bunker, lavička, lezecká atrakcia či medvedia kúpeľňa. „Myšlienka vznikla z potreby vzdelávať ľudí a ukázať im nové časti Hrabovskej doliny. Medvede sa tu vyskytujú čoraz viac a ľudia možno nevedia, čo si o tom myslieť. Preto sme vymysleli takýto projekt, ktorý naučí ľudí správať sa v lese, akceptovať a vnímať medveďa. Chceli sme im ukázať niečo viac, ako nájdu v knižke,“ priblížil spoluautor projektu Tomáš Štreit z občianskeho združenia Hrabovská dolina.



Rodinám s deťmi sa odporúča skombinovať novovzniknutú trasu aj s ďalšou pešou turistikou. „Na rodinný výlet sa oplatí ísť do neďalekého Vlkolínca, pamiatky Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, na vyhliadku Sidorovo alebo na Malinô Brdo, odkiaľ sa dá ísť dole lanovkou či károu,“ informovala Gabriela Demčáková z ružomberskej radnice. Okolie rovnako ponúka rozličné možnosti aktívneho odpočinku, ale aj relaxu po návrate z výletu.



Medveď hnedý sa vyskytuje v Európe, Ázii a severnej Amerike. Na Slovensku žije medveď hnedý eurosibírsky. Po prvej svetovej vojne bol takmer vyhubený, od roku 1932 je zákonom chránený. Len v samotnom okolí Ružomberka sa odhaduje výskyt okolo 20 až 25 týchto jedincov. Viceprimátora Ružomberka Michala Slašťana preto takáto iniciatíva vedúca k vzniku Medvedej cesty potešila. „Som rád, že v meste sa v priebehu dvoch rokov otvára už druhá náučná cesta. Oblasť pod Maliným Brdom je charakteristická častým výskytom medveďa hnedého. Som preto presvedčený, že je správna voľba urobiť Medvediu cestu práve tu,“ povedal.



Na vzniku náučného chodníka Medvedia cesta sa okrem občianskeho združenia Hrabovská dolina a mesta Ružomberok spolupodieľala aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov sumou takmer 12.500 eur. Tá slúžila na projektovú dokumentáciu, výstavbu chodníka a propagačné materiály. „Tešíme sa z každej zaujímavej myšlienky, ktorá na Liptov prinesie novú atrakciu. Radi sme podporili takýto projekt, pretože zábavnou formou láka rodiny s deťmi do prírody a to je výborná vec,“ uzavrela manažérka pre komunikáciu OOCR Región Liptov Katarína Šarafínová.