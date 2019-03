V Hraničnom treba na kostolíku opraviť strechu, obec hľadá peniaze

Architektúra kostola má charakteristické prvky tzv. trojpriestorovej cerkvi – menšia svätyňa, väčšia chrámová loď a podvežie prestavanej hranolovej západnej veže.

Hraničné 17. marca (TASR) – Obec Hraničné v Ľubovnianskom okrese sa môže popýšiť veľkým skvostom - Rímskokatolíckym kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Spolu s tamojšou cirkvou momentálne hľadá finančné prostriedky na jeho obnovu, opravu potrebuje najmä strecha. Uviedol to pre TASR starosta Hraničného Miroslav Pokrivčák.



Opravu potrebuje strecha najmä v časti zvonice, kde jednotlivé striešky napadol červotoč a treba ich vymeniť. "Už len samotná údržba a prevádzka kostolíka je pre takú malú obec, ako je naša, finančne veľmi náročná. Všetko je zo zbierok veriacich, žije tu necelých 200 ľudí," konštatoval Pokrivčák. So žiadosťou o pridelenie finančných prostriedkov sa obec plánuje obrániť jednak na vyšší územný celok, ale aj na Ministerstvo financií SR. Starosta verí, že budú mať šťastie a podarí sa to opraviť čo najskôr.



"Kostolík je našou dominantou, naším srdcom, takéto sa na Slovensku nachádzajú len dva, jeden je u nás a druhý v skanzene pod hradom Ľubovňa. Je špecifický svojou architektúrou, je celý drevený, bol postavený v rokoch 1785 - 1787 a najmä počas druhej svetovej vojny bol značne poškodený," priblížil starosta. Dodal, že počas jeho obnovy v 70. rokoch 20. storočia ho kompletne rozobrali, presunuli na iné miesto a zároveň otočili o 90 stupňov. Súčasťou obnovy bola aj prístavba sakristie, materiál údajne použili zo storočného drevenému domu v Hraničnom.



Architektúra kostola má charakteristické prvky tzv. trojpriestorovej cerkvi – menšia svätyňa, väčšia chrámová loď a podvežie prestavanej hranolovej západnej veže. Gro prvkov v interiéri pochádza zo Starej Ľubovne, ktoré tam preniesli v 18. storočí. Výzdoba je rôznorodá, okrem ikon sa tam nachádzajú fragmenty barokových či renesančných oltárov. „Návštevníci môžu v kostole vidieť napr. originál sochy Sv. Mikuláša, reliéf zvestovania Panny Márie a údajne aj prvý pohľad na hrad Ľubovňa z roku 1520,“ vysvetlil Pokrivčák. Dodal, že najvzácnejší je hlavný oltár Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v ktorom sa stretávajú tri rôzne slohové štýly. Nachádza sa tam tiež starší organ, kazateľnica z konca 17. storočia, pôvodné medené sväteničky, drevené vyrezávané lavice, zástavy i menšie obrazy.



Kostolík sa využíva na sväté omše, keďže je v obci jediný a už od svojho vzniku slúžil gréckokatolíckom aj rímskokatolíckym veriacim. "Sem-tam k nám zavítajú aj turisti, najmä takí, ktorí si idú pozrieť hrad, alebo sú v regióne na rekreácii. Snažíme sa záujemcom kostolík vždy sprístupniť," povedal Pokrivčák.