V Hranovnici horeli hospodárske budovy, oheň sa šíril na rodinné domy

Zásah ukončili okolo polnoci.

Hranovnica 5. júla (TASR) – Hasiči vo štvrtok (4. 7.) večer zasahovali pri požiari šiestich hospodárskych budov v obci Hranovnica v okrese Poprad, ich majiteľ utrpel zranenia. Ako pre TASR povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove, oheň sa začal šíriť aj na strechy rodinných domov. Zásah ukončili okolo polnoci.



„Oznámenie sme prijali ako požiar šopy na rodinnom dome, v čase nášho príchodu bol plne rozvinutý. Prechádzal z jednej hospodárskej budovy na druhú a šíril sa aj na drevené strešné konštrukcie dvoch rodinných domov. Bolo to v husto zastavanej radovej zástave,“ povedal s tým, že majiteľ uvedených budov pri požiari utrpel zranenia v tvárovej časti a bola mu privolaná zdravotná pomoc.



Pri likvidácii požiaru zasahovalo desať príslušníkov HaZZ so štyrmi cisternami, ale aj štyri dobrovoľné hasičské zbory. Ich členovia zostali na mieste hliadkovať.



V piatok dopoludnia má ísť na opätovnú obhliadku priestorov a záverečný súhrn škôd zisťovateľ príčin vzniku požiarov aj policajný vyšetrovateľ. Prvotný odhad škôd – sumár na všetkých stavbách, sa podľa hasičov pohybuje vo výške okolo 150.000 eur.



V Čečejovciach horel stoh slamy, pomáhali aj dobrovoľní hasiči



Hasiči vo štvrtok večer (4. 7.) zasahovali pri požiari stohu slamy v Čečejovciach v okrese Košice-okolie. Vzniknutú škodu odhadli na 1500 eur. Pre TASR to povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.



„Horel celý stoh, balíky slamy naskladané na sebe. Išlo o dĺžku 60 metrov, šírku deväť a výšku šesť metrov,“ spresnil s tým, že zasahovali šiesti príslušníci HaZZ z Moldavy nad Bodvou.



Pri likvidácii požiaru pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Čečejoviec, Paňoviec a Mokraniec. „Stále sú na mieste. Výjazd našich príslušníkov trval asi tri a pol hodiny, teda takmer do polnoci,“ uzavrel.