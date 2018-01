V hre Svatojánské drímoty vystupuje aj živý oslík

Podľa režiséra inscenácia rozvíja viacero tém, okrem naznačených Shakespearom sa v príbehu vyskytujú aj nové, ktoré vyšli z presunu deja na Záhorie, ale aj také, ktoré prináša súčasnosť.

Senica 12. januára (TASR) – Záhorácke divadlo pridalo do svojho repertoáru na prelome rokov 16. divadelnú hru. Tentoraz pripravilo pre divákov komédiu Williama Shakespeara Sen noci svätojánskej, ktorá má v záhoráckom prevedení názov Svatojánské drímoty.



Už tradične si režisér a scenárista Ivan A. Fodor dielo upravil po svojom nielen v názve. Dej príbehu preniesol na Záhorie, konkrétne na Zámčisko neďaleko Unína, kde sa nachádzajú zvyšky pravekého hradiska. Zmeny neobišli ani mená a charaktery postáv, ktoré režisér prispôsobil regionálnemu naturelu. V hre nevystupuje napríklad kráľ víl Oberon či jeho prisluhovač Puka, nahradili ich staroslovanský boh Parom a nezbedný škriatok Rarach.



Medzi hercov zaradil aj živého oslíka Baltazara, ktorý v komédii vystupuje v niekoľkých scénach. "Je to náš najdrahší herec, celý rok ho musíme živiť a on vystúpi raz za mesiac," povedal s úsmevom režisér Ivan A. Fodor, ktorý pracuje výlučne s amatérskymi hercami.



Divadlo má záujem dostať toto dielo aj do originálneho prostredia, 24. júna na svätojánsku noc ho chce uviesť priamo na Zámčisku, kde sa dej odohráva.



Podľa režiséra inscenácia rozvíja viacero tém, okrem naznačených Shakespearom sa v príbehu vyskytujú aj nové, ktoré vyšli z presunu deja na Záhorie, ale aj také, ktoré prináša súčasnosť. Napriek tomu, že ide o komédiu, tvorcovia kladú divákom mnohé otázky.



"Hra sa stretla s veľkým diváckym záujmom, keďže obe premiéry (11.1. a 31.12.) boli v Senici vypredané. Najbližšie Svatojánské drímoty predstaví Záhorácke divadlo 1. marca v Senici," uviedol režisér ochotníckeho divadla.