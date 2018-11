V Humennom bude o jedného kandidáta na primátora menej

Do predvolebnej kampane vstupoval Peter Pipák s myšlienkou, že ak sa majú veci v Humennom zmeniť k lepšiemu, je potrebné odstrániť polarizáciu spoločnosti, začať ľudí spájať a komunikovať.

Humenné 4. novembra (TASR) – Kandidát na post primátora mesta Humenné Peter Pipák, ktorý do volieb išiel s podporou Slovenskej národnej strany, sa rozhodol vzdať kandidatúry v prospech Miloša Merička (OĽaNO, KHD, SaS, Strana občianskej ľavice, Strana práce, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia). TASR to potvrdil Pipák.



Do predvolebnej kampane vstupoval podľa vlastných slov s myšlienkou, že ak sa majú veci v Humennom zmeniť k lepšiemu, je potrebné odstrániť polarizáciu spoločnosti, začať ľudí spájať a otvorene komunikovať. "Keďže chcem ostať verný tejto myšlienke, prijal som po porade s rodinou a svojimi najbližšími spolupracovníkmi dôležité osobné rozhodnutie, ktoré by malo prispieť k takej očakávanej a potrebnej zmene v Humennom. Rozhodol som sa odstúpiť z kandidatúry na primátora mesta v prospech najsilnejšieho protikandidáta súčasnej primátorky - Miloša Merička," vysvetlil s tým, že tak chcel okrem iného poukázať na potrebu vzájomnej spolupráce. "Pred svojimi osobnými očakávaniami som uprednostnil reálne potreby nášho mesta," doplnil. Odstúpenie, ktoré sa týka len kandidatúry na post primátora, musí ešte oficiálne oznámiť mestskej volebnej komisii.



"Nesmierne si vážim podporu od takého slušného a inteligentného človeka. Ubezpečujem priaznivcov pána Pipáka, že ak sa nám tento boj podarí dotiahnuť do úspešného konca, jeho programové ciele budeme napĺňať," uviedol na sociálnej sieti Meričko.



Na post primátora okrem neho kandidujú Peter Grundza (Strana moderného Slovenska), súčasná primátorka Jana Vaľová (Smer-SD, Most-Híd, Strana zelených Slovenska), Slavěna Vorobelová (Národná koalícia), Richard Žolna (Európska demokratická strana) a ako nezávislí kandidáti Michal Paraska, Miroslav Porochnavý, Vladimír Ragan a Miroslava Zajcevová.