V Humennom vyrábali dečky pre detské oddelenie nemocnice

Humenné 11. júna (TASR) - Medzinárodný deň háčkovania si pripomenuli v Humennom. V mestskom kultúrnom stredisku sa konal prvý ročník Veselého háčkovania. Výsledkom celodenného podujatia bolo 30 háčkovaných dečiek, ktoré organizátori darovali pôrodnici a novorodeneckému oddeleniu Nemocnice Andreja Leňa v Humennom.



Iniciátormi Veselého háčkovania boli denné centrá pod záštitou mesta Humenné. "Boli sme na podobnom podujatí v Košiciach, kde sa nám to páčilo. Chceme túto myšlienku šíriť ďalej. Myslím si, že je dobre, aby toto remeslo, tradícia háčkovania nezanikla, aby sme ho učili svoje deti, odovzdávali ďalej. A chceme aj podporiť nemocnicu," povedala pre TASR referentka mestského úradu pre denné centrá Antónia Halecká.



Do podujatia sa okrem členov denných centier zapojili aj žiaci základných škôl a široká verejnosť. Členovia denných centier navštevovali miestne základné školy od začiatku mája, kde záujemcov zaúčali do háčkovania. "Veselé háčkovanie je pre nás veľkou príležitosťou podporiť charitatívne zmýšľanie u detí. V rámci našej školy sa deti učili háčkovať, rozvíjali si svoju zručnosť, vrátili sa k remeslám svojich starých mám a najmä podporili myšlienku darovať niečo maličkým deťom," povedala Jitka Fiľová, riaditeľka Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Humennom.



Štvorce, ktoré jednotlivo v priebehu šiestich týždňov háčkovali, boli veľké 15 krát 15 centimetrov. Spolu sa ich podarilo uháčkovať viac ako 600. K trom desiatkam dečiek, ktoré boli hotové na konci podujatia, ich tak pribudne ešte osem.



Prvého ročníka Veselého háčkovania v Humennom sa zúčastnil aj primátor mesta Miloš Meričko, ktorý symbolicky odovzdal niekoľko dečiek primárke novorodeneckého oddelenia Márii Vasilovej.