V humenskom karate klube vyrastá nový talent

Humenné 19. augusta (TASR) – Humenský Karate klub Slávia má nového nádejného zverenca. Budúci školák Denis Roman si za necelý rok svojho pôsobenia v ňom priniesol zo štyroch súťaží štyri medaily. Dve sú víťazné, jedna reprezentuje druhé, ďalšia tretie miesto. Denisova mama Jana Romanová hovorí v súvislosti so synovými úspechmi o motivácii a disciplíne, tréner Michal Mihalík o zvláštnych danostiach, ktorými chlapec oplýva.



Rodičia prihlásili Denisa na karate pre jeho energiu a neposednosť a tiež preto, že jeho najobľúbenejšími hračkami boli ninja korytnačky. O vhodnosti takejto aktivity pre predškolské dieťa sa vopred poradili s odborníčkou.



Začiatky, ako pre TASR uviedla Romanová, neboli jednoduché. "Bol najmenší, najmladší. Samozrejme, nestačil na tých ostatných. Ale pravdepodobne to ho motivovalo na to, že sa nakopol," spomína na obdobie spred necelého roka. "Denis je talent. Má veľmi dobrú pohybovú aktivitu. Jeho dynamika je celkom iná ako u ostatných detí. Vie sa aj prispôsobiť, veľmi aktívne," vymenoval Mihalík chlapcove fyzické predispozície.



Svoju prvú súťaž absolvoval Denis v marci, po polroku po vstupe do klubu. Z kategórie agility si z tretieho kola žiackej ligy VÚKABU a TAUKA domov priniesol striebornú medailu. Druhá Denisova súťaž bola podľa Romanovej náročná. "Veková kategória bola trošku ináč upravená, bol so staršími deťmi," opísala podmienky súťaže štvrtého kola žiackej ligy. Denis si na nej, aj napriek starším súperom, vyslúžil bronzovú medailu. Nasledovali majstrovstvá VÚKABU 2019, na ktorých mu zisk zlatej medaily vyslúžil nomináciu na majstrovstvá Slovenska. Z rodinných dôvodov sa na nich však nezúčastnil. Zlato počas uplynulej sezóny získal ešte raz, na súťaži v Kráľovskom Chlmci.