V ilavskej väznici môže voliť 750 väzňov, o preukazy požiadala stovka

Ilava 16. marca (TASR) – V Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Ilave môže z celkového počtu asi 770 obvinených a odsúdených odovzdať v sobotných prezidentských voľbách svoj hlas približne 750 oprávnených voličov. Záujem o voľby prejavila asi stovka z nich.



Ako informovala vedúca oddelenia výkonu trestu ilavskej väznice Mária Mazánová, na voľbách sa nemôžu zúčastniť cudzinci a mladiství. „Všetci obvinení a odsúdení boli písomne poučení o svojom práve voliť a o tom, akým spôsobom môžu požiadať o voličský preukaz. Podľa počtu voličských preukazov, ktoré prichádzali obvineným a odsúdeným, vyplýva, že voliť ich môže okolo stovky,“ priblížila Mazánová.



Väzni môžu voliť do prenosnej urny, ktorú do zariadenia priniesli členky okrskovej volebnej komisie. Ako povedala členka komisie Lenka Baginová, z volieb vo väznici strach nemá, pri vstupe museli absolvovať obe členky komisie zvyčajné bezpečnostné formality. „Museli sme preukázať, že nemáme zbrane, odovzdali sme mobilné telefóny,“ doplnila Baginová.



Odsúdený Marek si odpykáva v Ilave trest za násilnú stretnú činnosť. Za sebou už ma tri roky väzby, na slobodu by mal ísť o šesť a pol roka. „Aj keď sme za múrmi väznice, tiež sa zaujímame o politické dianie na Slovensku a chceme ho ovplyvniť. Veď raz vyjdeme aj my von,“ skonštatoval Marek.



Informácie o prezidentských kandidátoch mali podľa neho väzni z dennej tlače a z politických debát kandidátov v televízii. Vyučený autoklampiar Marek si za múrmi ilavskej väznice nedávno urobil maturitu v odbore podnikanie v remeslách a službách, verí, že po návrate do bežného života si nájde so svojím zameraním uplatnenie.



Pred piatimi rokmi sa na prezidentských voľbách zo 757 oprávnených voličov v ilavskej väznici v prvom kole zúčastnilo 8,54 percenta obvinených a odsúdených, v druhom kole dosiahla volebná účasť deväť percent. Volebné právo si nemohlo pred piatimi rokmi uplatniť 15 cudzincov a dve neplnoleté osoby.