V Jasenove zakončili fašiangy ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Na príprave produktov sa podieľajú už niekoľko rokov miestni poľovníci.

Jasenov 10. februára (TASR) – Obyvatelia obce Jasenov v Humenskom okrese mali v sobotu možnosť ochutnať tradičné zabíjačkové špeciality. Podujatie sa podľa starostky Lucie Sukeľovej stalo akousi tradíciou, ktorou ukončia fašiangové obdobie.



Na príprave produktov sa podieľajú už niekoľko rokov miestni poľovníci. Hlavným šéfkuchárom je Štefan Marcinčák z Jasenova. "Robili sme klobásky, jaternice, tlačenky a ovarovú slaninku," uviedol pre TASR. Najdôležitejšie je podľa neho mať dobrú chuť, všetko totiž robia, ako sa hovorí, od oka. "Treba okoštovať, lebo my nevážime nič," podotkol s tým, že základom je to, aby boli produkty dobre ochutené soľou.







Na akciu tak pripravili 300 klobások, 350 jaterníc, 15 tlačeniek a desať ovarových slanín. Jasenovčania mohli ochutnať tiež tradičnú kapustu s mäsom, domáce koláče či klasický chlieb s bravčovou masťou a cibuľou. "Toto je jedna z príležitostí, kedy sa ľudia stretnú, tie rodiny vyjdú zo svojich dvorov, porozprávajú sa so svojimi susedmi," zhodnotila Sukeľová.



Na príprave podujatia participujú aj spoločenské organizácie, ktorých je v obci spolu 12 či miestni poslanci. "Máme tu aj materskú školu, tak už učiteľky, kuchárky pripravili koláče a navarili čaj. Každá tá organizácia sa sama ponúkne, prispeje. Týždeň pred zabíjačkou je prípravná porada, naozaj taká bojová atmosféra vzniká v obci, takže je to príjemné," priblížila s úsmevom.



Na akcii vystúpila folklórna skupina Dupna a Humenské spevácke trio. Vo večerných hodinách budú pokračovať veselicou v miestnom kultúrnom dome.