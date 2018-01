V Jasnej je cez víkend zabezpečená regulácia dopravy, očakávajú nával

Regulovanie sa týka príjazdových komunikácií v smere na severnú a južnú stranu Chopka.

Demänovská Dolina 27. januára (TASR) – Vzhľadom na predpokladanú silnú návštevnosť skiareálu Jasná Nízke Tatry počas tohto víkendu pristúpili prevádzkovatelia strediska k regulovaniu dopravy. Hovorkyňa Tatry Mountains Resort (TMR) Zuzana Fabianová informovala, že regulovanie sa týka príjazdových komunikácií v smere na severnú a južnú stranu Chopka.



„Počet parkovacích miest je obmedzený a po postupnom zaplnení kapacít sú pre návštevníkov k dispozícii shutlle busy - transferová doprava do strediska,“ uviedla Fabianová.



Jazda shutlle busom sa začína na záchytnom parkovisku v Pavčinej Lehote a smeruje na všetky nástupné miesta lanoviek - Lúčky, Záhradky a Biela púť. „Podľa potreby bude doprava regulovaná v predpokladanom čase do 12. hodiny. Pripravených je osem shutlle busov, ktoré jazdia najmenej v 15-minútových intervaloch,“ priblížila.



Dopravu v stredisku usmernia aj príslušníci Policajného zboru SR, preto je podľa Fabianovej potrebné riadiť sa pokynmi dopravnej obsluhy a polície. „Na dopravu do strediska treba počítať s dostatočnou časovou rezervou. Zároveň upozorňujeme vodičov, aby sa obrnili trpezlivosťou, neblokovali v prípadnej kolóne prejazdom transferovej doprave a pokúsili sa o celkové naplnenie kapacít svojich osobných automobilov,“ dodala hovorkyňa prevádzkovateľa strediska.



Pokiaľ je návštevník ubytovaný v niektorom zo zariadení v stredisku Jasná, mal by sa preukázať potvrdením o ubytovaní, ktoré ho oprávňuje na vjazd do Demänovskej doliny aj v čase regulovania dopravy. „Odporúčaný čas na ubytovanie je po 12. hodine,“ priblížila Fabianová.



Lyžiarom a ubytovaným hosťom mimo strediska dávajú prevádzkovatelia do pozornosti aj využitie skibusov, ktoré jazdia na trasách z Liptovského Mikuláša, Liptovského Jána, Liptovského Trnovca a Demänovskej doliny. „Skibusová doprava do lokality Krupová na južnej strane Chopka vychádza zo smeru Brezno a Banská Bystrica,“ uzavrela hovorkyňa TMR.