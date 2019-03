V jednom volebnom okrsku v Malackách sa začali voľby o 35 minút neskôr

V tomto okrsku sa budú preto sobotné voľby konať až do 22.35 h.

Bratislava 16. marca (TASR) – V meste Malacky sa vo volebnom okrsku 4 na Základnej umeleckej škole na Záhoráckej ulici začali prezidentské voľby o 7.35 h, teda o 35 minút neskôr. Zdržanie spôsobilo doplnenie okrskovej volebnej komisie.



V tomto okrsku sa budú preto sobotné voľby konať až do 22.35 h. Pre TASR to potvrdili z mestského úradu i z Okresnej volebnej komisie Malacky. Prezidentské voľby v ostatných volebných okrskoch v Bratislavskom kraji sa však začali načas a zatiaľ sú bez problémov.



Informáciu o zdržaní potvrdil aj predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. Moratórium by to však podľa neho nemalo ovplyvniť. "Dôvodom bolo, že sa jeden z členov volebnej komisie nedostavil, doplnenie trvalo polhodinu. Z toho vyplýva, že volebná miestnosť sa zatvorí o rovnaký čas neskôr. Na ukončenie moratória by to nemalo mať vplyv," uviedol Bárány.



"Nemáme hlásené zatiaľ žiadne podnety," informovala Okresná volebná komisia Bratislava s tým, že všetky volebné miestnosti v Bratislave boli otvorené načas. Bezproblémový priebeh evidujú aj okresné volebné komisie v Pezinku i Senci a chystajú sa na kontrolu do terénu. "Spravili sme si časový harmonogram na výjazdy do okrskových komisií," podotkli v Senci.



V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov.