V kaštieli v Snine pripravili výstavu historických hodín

Snina 22. januára (TASR) – Pre návštevníkov sninského kaštieľa je pripravená výstava historických hodín pod názvom In arte voluptas. Jej autormi sú Samuel Bruss a Jozef Kušnír z Krajského múzea v Prešove.



"Výstava predstavuje približne 60 historických hodín z obdobia od 18. do prvej polovice 20. storočia. Prezentované exponáty pochádzajú od hodinárskych majstrov takmer z celej Európy a sú dômyselným spojením exaktnej vedy a umenia," informovala Žofia Čopíková z Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine. Vystavované predmety pochádzajú zo zbierok spomínaného múzea a dvoch súkromných zbierok. "Vo väčšine prípadov sú zachované a dali by sa bez problémov sfunkčniť," podotkla.



Kolekciu vystavených exponátov tvoria podľa jej ďalších slov rôzne druhy hodín veľkej umelecko-remeselnej a estetickej hodnoty. "Napríklad barokové konzolové hodiny z 18. storočia, zlátené krbové hodiny či unikátne presýpacie hodiny z 19. storočia," vymenovala s tým, že mnohé z nich boli ozdobou honosných interiérov šľachtických i bohatých meštianskych rezidencií aj v prostredí východného Slovenska.



Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok (24.1.) o 17.00 h v priestoroch spoločenskej miestnosti sninského kaštieľa. Záujemcovia si ju budú môcť pozrieť do konca februára.