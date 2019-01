V kauze Mariatchi vypovedala pred súdom v Nitre trojica poškodených

Momentálne sú obžalovaní piati muži, Dušan V. z prečinu výtržníctva a ďalší štyria Boris H., Martin B., Michal P. a Peter Š. okrem toho čelia aj obžalobe zo zločinu ublíženia na zdraví.

Nitra 16. januára (TASR) – Na Okresnom súde v Nitre sa tento týždeň začalo hlavné pojednávanie v kauze Mariatchi. Päť rokov po bitke v tomto bare vypovedali v stredu pred súdom poškodení, ktorých mala skupinka útočníkov v októbri 2013 napadnúť a kopať na zemi. Celý incident nasnímala kamera mestskej polície.



Momentálne sú obžalovaní piati muži, Dušan V. z prečinu výtržníctva a ďalší štyria Boris H., Martin B., Michal P. a Peter Š. okrem toho čelia aj obžalobe zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. K bitke došlo po hádke v bare, traja ľudia pri nej utrpeli rôzne zranenia.



Majiteľ podniku Radovan Richtárik, ktorý sa podľa jeho výpovede snažil situáciu upokojiť, utrpel stratu vedomia po kopanci do hlavy. Po útoku mu zostali rôzne podliatiny. Ďalší poškodený, ktorý vypovedal pred súdom, utrpel zranenie oka, zlomeninu nosa, prsta a otras mozgu. Tretí poškodený pri útoku upadol do bezvedomia po tom, ako ho jeden z útočníkov kopol do hlavy.



Na súdnom pojednávaní, na ktorom sa obžalovaní vzdali účasti, popísali poškodení v pozícii svedkov priebeh incidentu z ich pohľadu. Ďalšie pojednávanie bolo odročené na 15. februára. Vypovedať na ňom budú ďalší svedkovia i znalci. „Som rád, že sa to už konečne niekam posunulo a bol by som rád, keby to už bolo za nami. V podstate je to už dosť rokov, takže je to už po zdravotnej stránke v poriadku. Z podnikateľského hľadiska to nebolo najšťastnejšie, pretože dodnes počúvam ľudí, ktorí si myslia, že sú u nás bitky,“ povedal pred začiatkom pojednávania Richtárik.



Na súde sa v stredu premietal aj záznam bitky, ktorú zaznamenala kamera mestskej polície. Richtárik na ňom označil muža, ktorý ho mal napadnúť. Podľa súdu ide o osobu, ktorá je v spise označená ako Peter Š.