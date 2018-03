V kauze plastických operácií v Košiciach zistili nezrovnalosti

Univerzitná nemocnica L. Pasteura informovala, že už ukončila pracovný pomer s jedným zamestnancom a v najbližšom období skončí pracovný pomer ešte v jednom prípade.

Košice 29. marca (TASR) – V kauze plastických operácií pacientov zo zahraničia na oddelení plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach vykonalo kontrolné oddelenie nemocnice internú kontrolu. "Počas nej sa ukázali nezrovnalosti pri porovnaní chorobopisov samoplatcov s informačným systémom nemocnice. Nezrovnalosti sa zistili aj pri platbách, ktoré pacientky uhrádzali," informovala vo štvrtok hovorkyňa UNLP Ivana Stašková.



Zistiť podrobnosti a prípadnú škodu bude už úlohou súdneho znalca. "Výsledky kontroly má k dispozícii aj Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré u nás vykonáva kontrolu vo vlastnej réžii a ktorému poskytuje UNLP Košice maximálnu súčinnosť," konštatovala hovorkyňa. Dodala, že nemocnica podala trestné oznámenie na neznámu osobu s požiadavkou náhrady škody ešte začiatkom februára. Ďalšie kroky majú v réžii orgány činné v trestnom konaní.



UNLP ďalej informovala, že už ukončila pracovný pomer s jedným zamestnancom a v najbližšom období skončí pracovný pomer ešte v jednom prípade. "Funkciu primára až do riadneho výberového konania vykonáva lekár, ktorému vedenie nemocnice maximálne dôveruje. Poverený primár uplatňuje všetky kontrolné mechanizmy na tomto pracovisku," dodala Stašková.



Ministerstvo zdravotníctva TASR potvrdilo, že prípad naďalej prešetruje prostredníctvom Úradu pre riadenie podriadených organizácií. "Ide o rozsiahlu a početnú dokumentáciu, preto si kontrola vyžaduje svoj čas. Prioritou pre ministerstvo zdravotníctva je dôkladne situáciu prešetriť, po ukončení a spracovaní záverov tejto hĺbkovej kontroly rezort rozhodne o ďalších krokoch," uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Na kauzu poukázal v januári týždenník Trend podľa ktorého malo dochádzať k operáciám zahraničných klientok sprostredkovaných agentúrou New Look Holiday, ktoré mali platiť násobne vyššie sumy, ako sú uvedené v oficiálnom cenníku nemocnice. UNLP pritom nikdy nemala podpísanú zmluvu s danou agentúrou.