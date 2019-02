V Kecerovciach pribudne nová materská škola pre 140 detí

Súčasťou projektu približne za 900.000 eur bude tiež jedáleň, kuchyňa aj detské ihrisko.

Kecerovce 4. februára (TASR) – S prácami na výstavbe novej materskej školy (MŠ) pre 140 detí v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie by sa malo začať koncom februára. Predpokladá to starosta Miroslav Galas-Zaufal. Súčasťou projektu približne za 900.000 eur bude tiež jedáleň, kuchyňa aj detské ihrisko.



Podľa informácií o výsledku verejného obstarávania bude budova stáť v lokalite pri základnej škole - medzi murovanou budovou a triedami kontajnerového typu. Objekt je navrhovaný ako dvojpodlažný s valbovou strechou. "Je to také tiché prostredie, dá sa povedať aj bezpečné. Myslím, že sme vybrali dobré miesto," povedal starosta.



V Kecerovciach s počtom obyvateľov približne 3640 je aktuálne jedna MŠ, jej kapacita je 24 detí, čo pre obec nie je postačujúce. Ako Galas-Zaufal spresnil, niektoré deti v predškolskom veku navštevujú MŠ v okolitých obciach, prípadne žiadnu. "Zatiaľ nemáme dopyt z iných obcí, ani sme to nerozširovali - nechceli sme predbiehať. Čakali sme, či sa to všetko schváli. Ale podľa mňa z okolitých obcí nebudeme môcť brať deti, lebo v Kecerovciach máme veľmi veľa detí, ktoré čakajú na nástup do škôlky," dodal.



Stavebné práce majú byť ukončené do konca tohto kalendárneho roka. Podľa starostu by ich dodávateľ chcel mať hotové v auguste, respektíve do začiatku nového školského roka. Prostredníctvom novej MŠ vznikne v Kecerovciach aj niekoľko pracovných miest. Okrem zhruba 14 učiteliek a niekoľkých asistentov budú potrebné pracovné sily aj na pozície kuchárky či upratovačky.



Projekt je realizovaný s podporou zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spolufinancovanie zo strany obce predstavuje päť percent a poskytovateľom je Ministerstvo vnútra SR.