V kežmarskej nemocnici pribudli monitory dychu pre novorodencov

Monitory pomáhajú pri syndróme náhleho úmrtia dojčiat v prvom roku života, ktorý väčšinou postihuje deti do šiesteho mesiaca.

Kežmarok 19. júla (TASR) - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku participuje na projekte Nadácie Križovatka „Mamička dýcham“. So šiestimi novými monitormi dychu, ktoré nedávno získala, budú vďaka tomu sledované všetky detské postieľky pre novorodencov v zdravotníckom zariadení.



"Spolupracujeme s novorodeneckým oddelením už od roku 2011, kedy sme v Kežmarku prvýkrát darovali monitory dychu Babysense. Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocné pri realizovaní projektu a zapožičania monitorov aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov, za čo jej patrí veľká vďaka. Do dnešného dňa zapožičali 94 takýchto zariadení,“ uviedla riaditeľka Nadácie Križovatka Táňa Tomasch.



Kežmarská nemocnica dennodenne využíva monitory dychu, ktoré citlivo zaznamenávajú poruchy dýchania. Ak sa dýchanie zastaví na viac ako 20 sekúnd, alebo sa frekvencia dychu zníži pod hranicu 10 dychov za minútu, spustí sa zvuková a svetelná signalizácia monitoru. Monitor síce nedokáže zamedziť vzniku dýchacích problémov, pripomenie však problém, čím sa môže dieťa zachrániť. "Za kežmarskú nemocnicu vyslovujem veľké poďakovanie, oceňujeme snahu pomáhať najmenším deťom, ktoré sa narodia v našom zdravotníckom zariadení. Vďaka novým monitorom budeme môcť zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval riaditeľ nemocnice Viktor Halíř.



Monitory pomáhajú pri syndróme náhleho úmrtia dojčiat v prvom roku života, ktorý väčšinou postihuje deti do šiesteho mesiaca. Najčastejšie k nešťastiu dochádza počas spánku a ako prevencia sa podľa Tomasch odporúča používať práve monitor dychu. Syndróm náhleho úmrtia dojčiat je diagnóza, ktorú lekári stanovia, až keď je už neskoro. Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku, a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov. Príčiny jeho vzniku nie sú doposiaľ jasné. "Pravdepodobne však ide o poruchu riadenia dychovej činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Na vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov," uzatvára Tomasch.