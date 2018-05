V Košariskách si pripomenuli 99. výročie smrti Milana R. Štefánika

Starostka obce Košariská Anna Abramovičová poznamenala smerom k štátnym organizáciám, že by mali viac dbať o odkaz Štefánika

Košariská 3. mája (TASR) – V obci Košariská v okrese Myjava si v predvečer 99. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika pripomenuli tohto významného rodáka obce. Spomienkovú slávnosť otvorila výstava o M. R. Štefánikovi, ktorú pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika.



Panelová výstava bude do 19. mája v Evanjelickom kostole v Košariskách. „Výstava sa potom presunie do priestorov Štefánikovho národného domu v Brezovej pod Bradlom a postupne bude putovať nielen po Slovensku, ale v pláne je aj jej prezentácia v Čechách. Výstava nie je koncipovaná prioritne pre odbornú verejnosť, ale predovšetkým pre žiakov a študentov,“ spresnil spoluautor výstavy Ferdinand Vrábel.



Po slávnostnej bohoslužbe nasledovalo kladenie vencov v rodnom dome M. R. Štefánika, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia veľvyslanectiev Francúzska, Ruskej federácie a USA. Veniec položili aj predstavitelia ozbrojených síl a ministerstva školstva. „Som presvedčená, že ministerstvo školstva robí všetko pre to, aby sa jeho odkaz dostal do škôl. Zaznelo, že keď sa robila anketa medzi študentmi na Slovensku, ale aj v Českej republike, každý poznal Milana Rastislava Štefánika. Neznamená to, že by sme ako ministerstvo nemali robiť viac. Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale je to veľký syn slovenského národa. Keď si uvedomíme, ako krátko žil a čo všetko dokázal, je to obdivuhodné,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová.



Starostka obce Košariská Anna Abramovičová poznamenala smerom k štátnym organizáciám, že by mali viac dbať o odkaz Štefánika. „My sa snažíme jeho odkaz dostať predovšetkým k mladým ľuďom. Ja už dlhé roky hovorím na kompetentných miestach, že takáto osobnosť si zaslúži mať svoje vlastné múzeum v rámci siete slovenských národných múzeí. Chýba nám vlastný depozitár, lebo múzejné predmety sú rozptýlené po celom Slovensku a dokonca aj za našimi hranicami,“ poznamenala vo svojom príhovore starostka.



Slávnosť vo večerných hodinách pokračovala pri mohyle na Bradle, kde bol pre návštevníkov pripravený kultúrny program.