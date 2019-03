V Košiciach a okolí platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Počas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Košice 9. marca (TASR) - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Košiciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Košice-okolie, ktorý platí do odvolania. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Počas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch sa zakazuje fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia, ako aj spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.



Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov sú v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom povinní najmä zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, predovšetkým v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, podľa vypracovaného časového harmonogramu.