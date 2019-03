V Košiciach a v okolí je priebeh prezidentských volieb pokojný

Žiadne závažné problémy podľa vlastných slov nezaznamenala ani okresná volebná komisia Košice-okolie. Počas náhodných kontrol nezaevidovala žiadne porušenia. Jej členovia v týchto chvíľach vykonávajú ďalšie kontroly.

Košice 16. marca (TASR) - V Košiciach a okolí je priebeh sobotňajšieho prvého kola prezidentských volieb pokojný. Pre TASR to povedali predsedovia okresných volebných komisií za Košice a Košice-okolie, stretli sa len s bežnými otázkami. Nič mimoriadne nezaznamenala ani polícia. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



„Zatiaľ prebieha všetko hladko. Mali sme len zopár podnetov, ale všetky boli také, ktoré sme vyriešili za pár sekúnd,“ uviedla okresná volebná komisia Košice s tým, že niektoré okrskové volebné komisie ju kontaktovali v súvislosti s drobnými nezrovnalosťami v súvislosti s voličmi s hlasovacím preukazom alebo pasom.



Žiadne závažné problémy podľa vlastných slov nezaznamenala ani okresná volebná komisia Košice-okolie. Počas náhodných kontrol nezaevidovala žiadne porušenia. Jej členovia v týchto chvíľach vykonávajú ďalšie kontroly.



Volebné miestnosti v sobotňajšom prvom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.