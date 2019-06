V Košiciach odštartovala celoslovenská výzva Háčkuj vonku

Cieľom je preniesť háčkovanie z domu na verejnosť, vytvoriť komunity, priestor a príležitosť, aby sa ľudia mohli stretávať pri ručných prácach.

Košice 11. júna (TASR) – Celoslovenská háčkovacia výzva Háčkuj vonku odštartovala v utorok podvečer v areáli Kulturparku v Košiciach. Cieľom je preniesť háčkovanie z domu na verejnosť, vytvoriť komunity, priestor a príležitosť, aby sa ľudia mohli stretávať pri ručných prácach. TASR o tom informovala Gabriela Mišurová z K 13 - Košické kultúrne centrá.



Verejné háčkovanie v rámci celoslovenskej výzvy pochádza z dielne výmenníkov, autorkou nápadu je Silvia Lukačínová. Ako pre TASR uviedla, ide o oslavu pri príležitosti Svetového dňa pletenia a háčkovania na verejnosti. „Pridať sa môže každý vo svojom meste, na dedine, ulici, v kaviarni, parku, autobuse, lese či s priateľmi, susedmi alebo rodinou. Veríme, že komunita, vzájomné zdieľanie a radosť z vlastnoručne vytvorených vecí, môžu človeka urobiť šťastnejším a zdravším,“ vysvetlila. Podľa jej ďalších slov do výzvy sa možno zapojiť tak, že ak niekto bude háčkovať na verejnosti, odfotografuje sa popritom a fotografiu bude zdieľať na sociálnych sieťach s označením #hackujvonku.



Pripomenula, že ak sa k výzve chce pridať niekto, kto nevie háčkovať, materiál sa pre neho nájde, rovnako aj ochota pomôcť. „Existuje aj svetová výzva, my sme si chceli urobiť takú lokálnu. Niečo podobné som na Slovensku nezaregistrovala, aj keď sa v rámci Svetového dňa pletenia a háčkovania na verejnosti, ktorý pripadá na druhú júnovú sobotu, na viacerých miestach robia napríklad pikniky. Prevažne sú okolo rôznych obchodov s priadzou,“ dodala.



Podľa Lukačínovej sa takéto trávenie voľného času postupne opäť stáva trendom. „Vracia sa všetko folklórne, evidujem aj silný návrat k tradičným ručným prácam. Pletenie a háčkovanie nie je úplne najtradičnejšie na našom území, no v 70. a v 80. rokoch minulého storočia bolo súčasťou každej rodiny, venovala sa tomu každá žena. Potom nastal ústup a dnes sa to vracia,“ uzavrela.



Výzva na celoslovenské háčkovanie na verejnosti trvá do 18. júna. V Kulturparku sa do nej možno zapojiť v utorok do 19.00 h.