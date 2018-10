V Košiciach predstavili grantový program pre občianske organizácie

Celková suma je 7,7 milióna eur. Peniaze pôjdu do piatich oblastí.

Košice 22. októbra (TASR) – Prostredníctvom nového podporného programu Active Citizens Fund (ACF) môžu občianske organizácie na Slovensku získať na svoje projekty v nasledujúcich štyroch rokoch spolu takmer osem miliónov eur. V období 2018 až 2023 bude postupne vyhlásených 17 grantových výziev, ktoré majú podporiť približne 200 projektov. Grantový program predstavili na pondelkovej tlačovej konferencii v rámci otváracieho podujatia v Košiciach zástupcovia Nadácie Ekopolis, Karpatskej nadácie a Nadácie otvorenej spoločnosti.



"Celková suma je 7,7 milióna eur. Peniaze pôjdu do piatich oblastí, ktorými sú obhajoba občianskych záujmov, zapájanie sa ľudí do vecí verejných, podpora ľudských práv - hlavne vzdelávanie v tejto oblasti, vytváranie lepšej pozície zraniteľných skupín spoločnosti a rozvoj občianskych organizácií ako takých, čiže budovanie ich kapacít," uviedol riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď s tým, že prostredníctvom ACF budú podporené aj bilaterálne kontakty medzi partnermi z donorských krajín a slovenskými organizáciami. Prierezovo bude osobitná pozornosť venovaná mladým ľuďom a ich účasti na verejnom dianí.



Ako pripomenul, pre Slovensko ide o tretie obdobie takéhoto programu. "Pre naše konzorcium je dôležité, že ide o stret sveta mimovládnych organizácií a sveta verejnej správy, kde tieto zdroje pochádzajú zo zdrojov európskych vlád. Pre demokratickú spoločnosť má program veľký význam, pretože ľudia majú možnosť riešiť problémy a zapájať sa do verejného diania aj medzi volebnými obdobiami," dodal Medveď.



Neziskové organizácie môžu žiadať o finančnú podporu pre programy v trvaní od šiestich do 18 mesiacov. Okrem vlastnej činnosti sú granty určené aj pre dlhodobý strategický rozvoj organizácií. Program je súčasťou finančnej pomoci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) pre 15 členských krajín Európskej únie.



Prvé grantové výzvy boli vyhlásené v pondelok na otváracom podujatí programu, na ktorom sa zúčastňuje približne 130 zástupcov neziskových organizácií.