V Košiciach sa začína Mesiac autorského čítania

V Košiciach bude čítať 31 autorov z Rumunska, 13 zo Slovenska, osem z Čiech, päť autorov z Poľska a päť z Ukrajiny.

Košice 2. júla (TASR) – Spolu 62 autorov príde do Košíc v rámci najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu Mesiac autorského čítania, ktorý sa začne v utorok večer. Z Knižnice pre mládež mesta Košice o tom TASR informovala Viera Ristvejová s tým, že festival sa koná v štyroch krajinách a v piatich mestách. Celkovo oslavuje jubilejných 20 rokov od svojho vzniku, pre Slovensko je to deviaty ročník festivalu.



Zámerom knižnice je ponúknuť obyvateľom a návštevníkom Košíc špecifický formát festivalu, ktorý trvá 31 dní. Mestami, v ktorých sa uskutočňuje, sú takzvané druhé a tretie mestá, nikdy nie hlavné. „Festival sa koná v Brne, Košiciach, Ostrave, Vroclave a Ľvove. A presne v tomto poradí sa deň po dni budú presúvať a postupne predstavovať naši literárni hostia. Denne predstavíme dvoch autorov. Úlohy čestného hosťa sa zhostilo Rumunsko, preto jeden z dvojice autorov bude vždy Rumun. Druhý z dvojice bude zástupca z festivalovej štvorky, čiže Slovák, Čech, Poliak alebo Ukrajinec,“ povedala poverená riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová.



Vystúpenia budú moderované a cudzojazyčné texty budú premietané na plátne v slovenskom, respektíve českom preklade, súčasne s autorovým čítaním. „Na záver vystúpenia ponúkame otvorenú besedu, ktorá vytvorí priestor dozvedieť sa o autorovi a jeho krajine aj o čosi viac,“ dodala.



V Košiciach bude čítať 31 autorov z Rumunska, 13 zo Slovenska, osem z Čiech, päť autorov z Poľska a päť z Ukrajiny. „Naše mesto zastúpia dvaja Košičania. Milan Kolcun, autor kníh Potulky, ktorý je Košičanom možno známejší ako sprievodca pamätihodnosťami nášho mesta a ako moderátor obľúbenej talkshow. Druhým bude Slavomír Szabó, spoluzakladateľ literárnej spoločnosti Pravé orechové, ktorý sa môže pochváliť celkom slušným kontom vydaných kníh,“ spresnila Prextová s tým, že ďalšími účinkujúcimi budú napríklad Irena Brežná, Pavol Rankov či Alexandra Salmela.



Čo sa týka Rumunska a jeho 31 autorov, medzi nimi sú historik, žurnalista, špeciálny pedagóg, psychológ, režisér, zakladateľ literárneho smeru frakturizmus, europoslanec či bývalý minister zahraničných vecí. „Mnohí z týchto autorov, ktorí nás navštívia, sú nositeľmi prestížnych literárnych ocenení,“ dodala Prextová.



Mesiac autorského čítania sa uskutoční v Knižnici pre mládež mesta Košice v pobočke LitPark v Kulturparku, a to denne v čase od 18.00 h. Potrvá do 1. augusta. Knižnica pripomína, že čítanie možno sledovať aj prostredníctvom on-line streamovania na sociálnej sieti.