V Košiciach zrekonštruovali podchod do Uličky remesiel

Košice 7. mája (TASR) - Podchod do košickej Uličky remesiel, ktorý spravuje Východoslovenské múzeum (VSM), má po rokoch dôstojný vzhľad. S jeho opravou začal Košický samosprávny kraj (KSK) ešte na jeseň minulého roka. V prvej etape boli opravené poškodené omietky a počas zimy bolo murivo presúšané. Na jar tohto roka odštartovala druhá etapa rekonštrukcie, ktorá zahŕňala nanesenie penetračného náteru, sanačných omietok a finálnej maľby, informovala v utorok hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.



"Na rekonštrukciu podchodu pri Miklušovej väznici, ktorý sa nachádza v mestskej pamiatkovej zóne, sme vyčlenili z rozpočtu kraja 30.000 eur," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Podchod rekonštruovali ešte v roku 2009, no tieto práce neboli podľa krajskej samosprávy urobené kvalitne. Reklamáciu bolo možné vykonať do roku 2014, no nestalo sa tak. "Podchod bol zdevastovaný jednak chybami zhotoviteľa, ale aj poveternostnými vplyvmi či činnosťou vandalov. Bol teda tŕňom v oku pri vstupe do historického centra Košíc. Sme radi, že nový šat získal do začiatku majstrovstiev sveta v hokeji, keď do Košíc prídu tisícky zahraničných návštevníkov," dodal Trnka.



Rekonštrukciu dokončili v polovici apríla. Čistá maľba v podchode však dlho nevydržala, už po dvoch dňoch ju posprejovali a bolo potrebné nápisy na stenách premaľovať. VSM preto uvažuje, ako činnosti vandalov zabrániť. "Alternatívou je uzamykanie Uličky remesiel z oboch strán počas nočných hodín, prípadne vytvorenie muralistického diela s tematikou, ktorá sa viaže k tejto lokalite, či už k Hrnčiarskej ulici alebo k Miklušovej väznici. Veríme, že takáto umelecká maľba by mohla zabrániť ďalším nežiaducim nápisom na stenách. Finálne rozhodnutie závisí od súhlasu krajského pamiatkového úradu a mesta Košice," informoval riaditeľ VSM Robert Pollák.



V opravách okolia tejto pamiatky bude KSK pokračovať aj v tomto roku. Krajské zastupiteľstvo na minulom zasadnutí schválilo finančnú injekciu vo výške takmer 60.000 eur. "Za tieto finančné prostriedky chceme opraviť dvor Miklušovej väznice. Okrem toho bude súčasťou rekonštrukcie aj oprava výťahu, aby sa návštevníci vedeli pohodlne dostať aj na poschodie Miklušovej väznice a do Katovho bytu. S opravami začneme po úspešnom ukončení verejného obstarávania," konštatoval Trnka.