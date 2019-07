V košickej katedrále sv. Alžbety sa začína 1. Svätojakubská púť

Celá trasa vedie z Košíc, cez Levoču a Donovaly až do Bratislavy a odtiaľ až do Santiaga de Compostela (Španielsko). Organizátori púte však pre začiatok vybrali púť kratšiu, z Košíc po Donovaly.

Košice 2. júla (TASR) – V Dóme svätej Alžbety v Košiciach sa v utorok začína 1. Svätojakubská púť, ktorú zorganizovala Spišská katolícka charita a občianske združenie (OZ) Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku. Pútnici prejdú za 14 dní približne 287 kilometrov. Zastavia sa na Mariánskej hore v Levoči a putovanie zakončia na Donovaloch.



„Doposiaľ bola táto púť známa len z oblasti Santiago de Compostela (Španielsko), kde sú podľa tradície uložené ostatky svätého Jakuba, Kristovho učeníka. Málokto vie, že trasa známej púte je vyznačená aj na Slovensku,“ uviedla predsedníčka OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku Eva Kocanová.



Celá trasa vedie z Košíc, cez Levoču a Donovaly až do Bratislavy a odtiaľ až do Santiaga de Compostela (Španielsko). Organizátori púte však pre začiatok vybrali púť kratšiu, z Košíc po Donovaly.



„Z historických prameňov máme dokázané, že Košice boli v stredoveku veľkým pútnickým miestom na základe Kristovej krvi, keďže sa tu stal eucharistický zázrak ešte v pôvodnom kostole sv. Michala na začiatku 14. storočia,“ priblížil pre TASR koordinátor Svätojakubskej cesty pre Košickú arcidiecézu Slavomír Engel. Neskôr postavili dnešnú katedrálu sv. Alžbety a preto sa púť začína v Košiciach.



Slovenská trasa Svätojakubskej cesty ešte dosiaľ nebola oficiálne celá otvorená. „Počas púte budú dni spestrené rôznymi aktivitami. Púť je určená pre všetkých nadšených pútnikov rôznych vekových kategórií. Chceme ľudí viesť ku športu, vzdelávaniu, histórii a kultúre,“ uviedla Kocanová.



Záujem o svätojakubskú púť začal prudko vzrastať koncom 80. rokov 20. storočia. V roku 1993 bola Svätojakubská cesta zapísaná na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Odvtedy túto cestu ročne absolvujú desaťtisíce pútnikov. Slovenská Svätojakubská cesta je súčasťou celoeurópskej siete svätojakubských ciest, ktoré smerujú do Santiaga de Compostela. Slovenské OZ sa snaží obnoviť túto tradíciu aj na Slovensku, kde je táto cesta rozdelená do piatich etáp. Tento rok otvára nový úsek z Trnavy do Bratislavy.



Slovenské katolícke charity chcú tiež touto púťou poukázať na to, že opatrovateľská služba a sociálne zariadenia pre chorých, starých a ľudí bez domova sú v hlbokej kríze.