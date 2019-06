V Košiciach ošetrili tento týždeň pre horúčavy 45 ľudí

Pacientov do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura priniesla buď sanitka, alebo prišli sami.

Košice 28. júna (TASR) – Spolu 45 ľudí ošetrili v súvislosti s vysokými teplotami počas tohto týždňa v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice. Jedného pacienta, ktorý pomoc odborníkov vyhľadal pre závrat, hospitalizovali. Pre horúčavy ošetrili spolu počas tohto leta 82 pacientov. Pre TASR to povedala hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková.



„Pred rokom to počas celého leta bolo spolu 164 ľudí. Viac pacientov ošetrili minulý rok naši odborníci v mesiaci august, spolu išlo o 92 osôb. Počas júla lekársku pomoc po kolapse z tepla vyhľadalo v UNLP Košice 72 pacientov,“ uviedla.



Pacientov do nemocnice priniesla buď sanitka, alebo prišli sami. „Naši odborníci im poskytli adekvátnu zdravotnú starostlivosť vrátane infúznej liečby,“ dodala Stašková.



Vysokými teplotami sú najviac ohrození seniori, malé deti či ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Počas horúčav lekári neodporúčajú, aby sa ľudia zdržiavali na priamom slnku, iba ak s pokrývkou hlavy. Ako pripomenula, dôležité je dodržiavať pravidelný pitný režim a obliekať si radšej vzdušné oblečenie svetlej farby. V týchto dňoch je lepšie konzumovať ľahšie jedlá a jesť veľa čerstvého ovocia a zeleniny.