V Košiciach pokračuje 24-hodinová spomienka čítaním Kuciakových textov

Košice 22. februára (TASR) – Rok od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si košické osobnosti pripomínajú čítaním jeho investigatívnych textov. Ako TASR informovala Viera Horniaková z Tabačky Kulturfabrik, 24-hodinová spomienka sa začala v období, kedy podľa policajného vyšetrovania došlo k úkladnej vražde.



Rôzne osobnosti verejného života, novinári, politici, aktivisti, umelci, študenti a kultúrni pracovníci čítajú texty od štvrtkového (21. 2.) večera do piatka 20.20 h, striedajú sa každú polhodinu.



Do 24-hodinovej spomienky sa zapojil aj kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák. Ako povedal, po čítaní textov o kauze Panama Papers si uvedomil, že "zločin je rozlezený po celom svete".



"Akákoľvek vražda predstavuje pre civilizovanú spoločnosť, za akú sa považujeme, neprípustný čin. Vražda novinára, ktorý sa usiloval upozorniť na neakceptovateľné postupy v otvorenej, solidárnej, tolerantnej a demokratickej spoločnosti, ktorú chceme na Slovensku vybudovať, je o to poburujúcejšia. Pripomínať si tých, ktorí zomreli v boji za lepšiu spoločnosť, je našou povinnosťou. Aktívne pokračovať v tomto boji, je našou voľbou," uviedol dramaturg Tabačky Marko Popović.



Riaditeľ Tabačky Kulturfabrik Peter Radkoff pripomenul, že pred rokom ľudia z tímu Tabačky otvorene vyjadrovali svoj občiansky postoj a poskytli na to priestor aj umelcom. Diela výtvarníkov a dizajnérov z rôznych kútov sveta boli reakciou na dvojnásobnú vraždu. "Aj pri tomto nešťastnom výročí si chceme pripomenúť v akej krajine žijeme a akú ju chceme mať. A zároveň vzdať hold mladému človeku, ktorý zomrel len preto, lebo si dobre robil svoju prácu a verejne povedal pravdu," uzavrel.



Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 milimetrov. Obvinené sú zatiaľ štyri osoby – Alena Zs., ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, Tomáš Sz., ktorý mal strieľať, Miroslav M., ktorý ho mal na miesto činu doviezť, a Zoltán A. ako sprostredkovateľ. Všetci sú vo väzbe.