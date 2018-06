V košickej zoo sa vyliahli mláďatá vzácnych bažantov

Celkovo im pribudlo približne 14 mláďat.

Košice 25. júna (TASR) – V košickej zoo sa v uplynulých dňoch vyliahli mláďatá troch vzácnych druhov bažantov. Ich chov je podľa prezidenta Únie českých a slovenských zoologických záhrad a riaditeľa ZOO Košice Ericha Kočnera náročný, pretože malé bažanty sú citlivé na hygienu prostredia.



Celkovo im pribudlo približne 14 mláďat. "Sú to bažanty Wallichove, ktoré sú dokonca zaradené v CITES A kategórii ako jeden z najohrozenejších bažantov sveta vôbec. Potom sú tam bažanty sedlaté, v minulosti volané swinhoe a bažanty Hamiltonove," uviedol pre TASR Kočner.



Rovnako sa im začali liahnuť nandu pampové, čo je príbuzný nelietavý vták ku pštrosovi africkému. "Naša zoologická záhrada sa dlhodobo snaží vybudovať chovné stádo, alebo zostaviť chovnú skupinu. Zatiaľ sa nám historicky podarilo len raz vyliahnuť nandu pampového. Takže, po niekoľkoročnej prestávke, keďže sme čakali až samčekovia pohlavne dospejú, sa to podarilo opäť tohto roku, takže sme veľmi zvedaví, či sa nám ich podarí aj odchovať," prezradil Kočner.



Chov bažantov je podľa jeho slov náročný, zvlášť mláďatá sú náročné na hygienu prostredia a často uhynú na rôzne infekcie.



"Dôraz na hygienu je veľmi dôležitý v prípade umelých odchovov. Iné je to pri samičke, kde vďaka neustálemu pohybu a opatere matky mláďatá zvládajú potom niektoré, by sme mohli povedať, nástrahy prvých dní života, ale aj pri odchovoch pod matkami sú tie straty pomerne vysoké," vysvetlil Kočner.



"Napríklad, málokto by povedal, že pávy, ktoré považujeme za jedny z najčastejšie chovaných ozdobných vtákov, alebo hrabavých vtákov v ľudskej opatere, patria medzi mimoriadne náročných chovancov práve v období odchovu. Nám sa podarilo tohto roku zachrániť znášku voľne žijúcej samičky v zoologickej záhrade. Z piatich vajíčok sa nám vyliahli v uplynulých dňoch štyri mláďatká. Musia byť takisto oddelené, nemôžu byť spolu s ostatnými bažantíkmi, aby sme eliminovali straty na čo najnižšiu možnú mieru," dodal Kočner.