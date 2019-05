V Košickom kraji vyhrala koalícia PS-Spolu so ziskom 16,48 % hlasov

Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 15,54 percenta hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 11,46 percenta.

Košice 27. mája (TASR) – V Košickom kraji v sobotňajších (25. 5.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) zvíťazila koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu. Hlasovalo za ňu 16,48 percenta zúčastnených voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 15,54 percenta hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 11,46 percenta. Nasleduje KDH, ktoré volilo 9,68 percenta voličov, SaS získala 8,63 percenta hlasov, OĽaNO 7,30 percenta a SMK 6,70 percenta hlasov. Pod päťpercentnou hranicou skončili Sme rodina (4,16 percenta), SNS (3,92 percenta), Kresťanská únia (3,23 percenta), Most-Híd (3,12 percenta), Kresťanská demokracia – Život a prosperita (2,46 percenta), Demokratická strana (1,14 percenta) a Korektúra – Andrej Hryc (1,05 percenta). Ostatné kandidujúce strany získali v kraji menej než jedno percento hlasov.



Z územných obvodov vyhrala koalícia PS-Spolu v Košiciach (23,85 percenta) a Košiciach-okolí (13,71 percenta), Smer-SD mal najviac v obvodoch Michalovce (22,98 percenta), Spišská Nová Ves (19,09 percenta) a Trebišov (16,23 percenta), a SMK vyhrala v okrese Rožňava (22,19 percenta).



Volebná účasť v Košickom kraji bola 19,26 percenta, najnižšia zo všetkých slovenských krajov. Najviac prišlo hlasovať v Košiciach (23,19 percenta), najmenej v okrese Trebišov (15,99 percenta).



Slovenskí voliči si v eurovoľbách vyberali z 31 politických subjektov 14 slovenských poslancov EP s päťročným mandátom.