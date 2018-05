V košickom múzeu vystavuje 8-ročný maliar András István Bánhegyi

Podporovať "začiatok" Andrásovej cesty za umením môže byť obohacujúce nielen preňho samotného. S

Košice 10. mája (TASR) – Samostatnú výstavu výtvarných prác osemročného Andrása Istvána Bánhegyiho otvorili vo štvrtok v košickom Múzeu Vojtecha Löfflera. Výstava rodáka z Kráľovského Chlmca má názov Začiatok a vidieť ju už mohli návštevníci v Prahe.



"Svet vníma svojsky, s prirodzenými dotykmi detstva. Jeho maľby a kresby uchvátia krásou, istotou a pozoruhodným kompozičným videním. Maľuje kvety, abstraktné výjavy, impresie z prírody, všetko často fauvistickým naturelom. Je to umenie, ktoré je čisté a zároveň (alebo možno práve preto) hlboké," uviedli organizátori.



Otec András Bánhegyi o nadanom synovi a dnes žiakovi piatej triedy základnej školy prezradil: "S tužkou sa hneď skamarátil a to priateľstvo trvá dodnes. V troch rokoch odborníci zistili, že jeho vyspelosť dosiahla úroveň šesťročného dieťaťa."



Prezentovať práce tohto výnimočného chlapca v košickom múzeu je podľa organizátorov symbolickým momentom, keďže majster Löffler rád pomáhal nadaným mladým tvorcom. Podporovať "začiatok" Andrásovej cesty za umením môže byť obohacujúce nielen preňho samotného. Správnym nasmerovaním nadania k originalite či genialite sa môže aj verejnosť zúčastniť na ceste za poznaním a odhaľovaním krás a dokonalostí umenia.



Kurátorom výstavy, ktorá v múzeu potrvá do 27. mája, je Viktor Jasaň.