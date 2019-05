V krajskej súťaži profesionálnych hasičov triumfovali Prievidžania

V súťaži družstiev dominovali Prievidžania vo všetkých disciplínach s výnimkou požiarneho útoku, kde triumfovali hasiči z Bánoviec nad Bebravou.

Trenčín/Dubnica nad Váhom 24. mája (TASR) – Profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva (OR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prievidzi sa stali absolútnymi víťazmi 23. ročníka krajskej súťaže hasičov z povolania Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Prievidžania triumfovali pred kolegami z Bánoviec nad Bebravou a Nového Mesta nad Váhom.



Ako o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík, hasiči z TSK súťažili vo výstupe do štvrtého podlažia cvičnej veže, v behu na 100 metrov cez prekážky, v štafete na štyrikrát 100 metrov a v požiarnom útoku.



V súťaži družstiev dominovali Prievidžania vo všetkých disciplínach s výnimkou požiarneho útoku, kde triumfovali hasiči z Bánoviec nad Bebravou. Vo výstupe na cvičnú vežu zvíťazil Prievidžan Vladimír Plachý, ktorý sa stal aj víťazom dvojboja. V behu na 100 metrov cez prekážky triumfoval Filip Pavlech z OR HaZZ v Trenčíne.



„Na krajskej súťaži v hasičskom športe sa zúčastnili družstvá zo šiestich okresných riaditeľstiev HaZZ v Trenčianskom kraji, ktoré doplnilo družstvo hasičov zo Zlínskeho kraja. Do súťaže nastúpilo celkom 66 súťažiacich,“ doplnil Petrík s tým, že výstup na cvičnú vežu absolvovali hasiči v Trenčíne, ostatné disciplíny na futbalovom štadióne v Dubnici nad Váhom.