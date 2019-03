V Krásne nad Kysucou volili aj vo vestibule železničnej stanice

Na snímke volička vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas druhého kola prezidentských volieb vo volebnej miestnosti na železničnej stanici v Krásne nad Kysucou 30. marca 2019.

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Lahútovej sa už zavčas ráno snažili odvoliť ľudia, ktorí išli na vlak.

Krásno nad Kysucou 30. marca (TASR) – Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou vítala v sobotu domácich obyvateľov aj cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb.



"Kým nebola volebná miestnosť na železničnej stanici, miestni obyvatelia mali zhruba štyri kilometre do najbližšej volebnej miestnosti v základnej umeleckej škole. Postavili sme tu sídlisko s dvanástimi bytovými domami a býva tam už takmer 400 ľudí. Chcel som, aby mali uľahčenú volebnú sobotu, aby nemuseli chodiť tak ďaleko," povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.



Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Lahútovej sa už zavčas ráno snažili odvoliť ľudia, ktorí išli na vlak. "Účasť je zatiaľ dobrá. Keď prichádza vlak, vieme, že idú ďalší voliči," podotkla.



Volebný okrsok na železničnej stanici ponúka podľa Grapu možnosť zúčastniť sa na voľbách aj ľuďom, ktorí by iba cestovali za rodinou či na turistiku. "A keď už si kupujú cestovný lístok, zúčastnia sa aj na voľbách. Na tento okrsok si voliči už zvykli a niektorí prídu práve pre to prostredie," dodal primátor Krásna nad Kysucou.