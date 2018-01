V Krupine chcú tento rok zrekonštruovať Dom služieb aj mestský úrad

Začala sa tiež príprava najväčšej rekonštrukcie miestnych komunikácií v novodobej histórii mesta.

Prioritou vedenia mesta Krupina v tomto roku je obnova budov, miestnych komunikácii a tiež revitalizácia športovísk. K najväčším investíciám patrí rekonštrukcia Domu služieb, s ktorou sa začalo už vlani v lete.



"Pri obnove tejto budovy sú najočakávanejšie energetické úspory po zateplení strechy, obvodových stien či výmene okien, výkladov a zamurovaní priestoru v schodišťovej časti," uviedol primátor Radoslav Vazan. Prestavbou tiež vzniknú nové priestory, čím objekt získa lepšie využitie. Ukončenie prác sa očakáva vo februári 2018. Celú obnovu vo výške viac ako 260.000 eur financuje mesto z vlastného rozpočtu.



"V tomto roku plánujeme obnoviť aj historickú budovu mestského úradu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou." Má sa vymeniť strešná krytina, obnoviť krov, opraviť obvodový plášť. Plánovaná investícia je vo výške viac ako 220.000 eur.



Začala sa tiež príprava najväčšej rekonštrukcie miestnych komunikácií v novodobej histórii mesta. "Spoločne s mestským zastupiteľstvom sme vytypovali 13 miestnych komunikácií, ktoré si vyžadujú komplexnú obnovu. Súčasťou investičnej akcie bude aj dobudovanie parkoviska pri novej športovej hale," doplnil primátor. Výsledkom procesu verejného obstarávania je víťazná cena vo výške 853.256,27 eura, ktorú mesto plánuje v najbližších štyroch rokoch investovať do jednotlivých ulíc.



Zároveň v jesenných mesiacoch začali Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a spoločnosť VEOLIA s výmenou rozvodov vody v uliciach Krupiny. Na túto investíciu sa podarilo zabezpečiť finančné prostriedky vo výške takmer 250.000 eur. "Na jar, ihneď ako to počasie dovolí, sa pustíme do I. etapy rekonštrukcie, ktorá nebude jednoduchá a bude si vyžadovať zo strany dotknutých vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov pochopenie z dôvodu obmedzenia premávky či iných obmedzení vyplývajúcich zo stavebnej činnosti," dodal Vazan.