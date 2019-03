V Kuchyni volili aj účastníci bežeckých pretekov Kuchynský RUNdál

Volebný okrsok v Kuchyni je jedným z 54 volebných okrskov, ktoré sa nachádzajú v okrese Malacky a jedným z 5940 okrskov, v ktorých sa volí na celom Slovensku.

Kuchyňa 16. marca (TASR) – Niektorí si na sobotňajšie voľby prezidenta SR doslova odbehli. Platí to o viacerých účastníkoch bežeckého podujatia v Kuchyni na Záhorí, ktorí išli voliť hneď po absolvovaní pretekov.



V areáli miestneho kempu a lesnom okolí Kuchyne sa uskutočnil druhý ročník podujatia pod názvom Kuchynský RUNdál. "Účastníci mohli absolvovať buď šesť, alebo 12 km dlhý bežecký okruh, prípadne si mohli vyskúšať šesťkilometrový okruh pre nordic walking – severskú chôdzu,“ informoval starosta Kuchyne Róbert Bujna, ktorý zdolal šesťkilometrovú trať.



Do cieľa napokon dobehlo, resp. dokráčalo 278 účastníkov, najúspešnejšiemu bežcovi sa podarilo 12 km na neľahkom, miestami blatistom teréne zabehnúť za 48 minút a 40 sekúnd. Viacerí bežci si to priamo z pretekov namierili do asi kilometer vzdialenej volebnej miestnosti v obci. Boli medzi nimi obyvatelia Kuchyne, ale napríklad aj takí, ktorí dorazili na podujatie z Banskej Bystrice.



V Kuchyni je priebeh volieb zatiaľ pokojný, podľa vyjadrení členov okrskovej volebnej komisie chodia ľudia priebežne.



Volebný okrsok v Kuchyni je jedným z 54 volebných okrskov, ktoré sa nachádzajú v okrese Malacky a jedným z 5940 okrskov, v ktorých sa volí na celom Slovensku. Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h. Ak nebude prezident zvolený v prvom kole, bude druhé. Naplánované je na 30. marca.