V Kvetnici sa nahromadili odpadky, miestni zorganizovali upratovanie

Poprad 5. apríla (TASR) – Popradčania majú možnosť prispieť k skrášleniu mestskej časti Kvetnica. Po zime sa tam totiž nahromadilo množstvo odpadkov, miestni sa tak rozhodli zorganizovať dobrovoľnícku akciu pod názvom Kvetnica môže byť krajšia.



„Zídeme sa v sobotu 7. apríla o 9. hodine, chceme najprv vyčistiť od odpadkov okolie jazierka a parkoviska. Podľa toho, koľko ľudí príde, budeme pokračovať aj do ďalších častí kvetnického parku,“ uviedol pre TASR Rastislav Ovšonka, ktorý akciu inicioval a zároveň spropagoval na sociálnej sieti facebook.



Mottom celej akcie je nečakať na mesto, ani na majiteľov pozemkov, kým so súčasným neutešeným stavom, v ktorom sa táto mestská časť nachádza, niečo urobia. „Ak majú Popradčania chuť s tým niečo urobiť, majú možnosť. Treba si len priniesť rukavice, vrecia na odpadky, prípadne nejaké hrable. Určite nestihneme všetko, ale bude to prvý krok,“ zdôraznil Ovšonka. Verí, že táto dobrovoľnícka akcia Popradčanov zaujme a prídu v hojnom počte.



Najviac odpadkov je práve v okolí jazierka a parkoviska, podľa miestneho obyvateľa Mareka Nemca to súvisí so zvýšenou návštevnosťou i častými akciami mladých ľudí. Tí využívajú toto neosvetlené prostredie na rôzne aktivity, ako je pitie alkoholu či drogovanie. Okrem bežného odpadu tam je teda vidieť aj fľaše od alkoholu, striekačky či vrecúška z marihuany. „Mne ako človeku, ktorý tu býva, to osobne veľmi vadí. Sám, keď chodím na prechádzky po okolí, zbieram cestou odpadky, čo nájdem. Neviem preto pochopiť, keď je na parkovisku veľký kontajner i menší kôš, prečo tí ľudia, čo sem prídu, hádžu odpadky na zem a nie tam, kde patria. Prípadne prečo si ich so sebou nevezmú do Popradu, keď už to nemajú kam hádzať. Nerozumiem, čo je to za generáciu, ktorá nerešpektuje základné pravidlá,“ zdôraznil Nemec.



Podľa neho sa takýto rozsiahly problém s odpadkami objavil v Kvetnici po prvýkrát a zrejme súvisí so zvýšeným záujmom obyvateľov i návštevníkov mesta Poprad o túto lokalitu. Kedysi tam boli denne desiatky ľudí, teraz, keď je pekné počasie, chodia tam stovky milovníkov prírody a často nie je kde zaparkovať. „Je to jediný lesopark na území mesta, ideálny na prechádzky, pre rodiny s deťmi, psami. Je veľmi dobré, že sa záujem o Kvetnicu zvýšil, treba však zdôrazniť, že odpadkov je plný celý les, nie sú len v parku. Až keď zmizol sneh, sa naplno ukázalo, koľko tam toho je. Podľa mňa sú to stovky kíl odpadkov, hlavne plastov, je na to žalostný pohľad,“ upozornil Nemec.