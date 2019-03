V Kysaku zaevidovali dopoludnia aj voličov s hlasovacím lístkom

Prvý volebný okrsok je zriadený v priestoroch obecného úradu.

Kysak 16. marca (TASR) – Prvé kolo prezidentských volieb sa v sobotu koná aj v obci Kysak v okrese Košice-okolie, kde sú zriadené dva volebné okrsky. Ako pre TASR povedala zapisovateľka volebného okrsku číslo dva Lenka Sokolová, zaevidovaných majú 662 voličov a voľby sú zatiaľ pokojné.



„Doobeda prišlo viac ľudí, pretože chodia do potravín, takže to majú po ceste,“ povedala s tým, že zatiaľ chodili odovzdať svoj hlas prevažne staršie manželské páry. Viacero voličov očakávajú aj okolo 21.00 h. Ako hovorí, samotná účasť je pri každých voľbách iná. Záleží to od druhu volieb, ale aj od počasia.



Obec, v ktorej sa nachádza jeden z významných železničných uzlov na východnom Slovensku, vydala 12 hlasovacích lístkov. "V našom okrsku sme doteraz mali dvoch voličov s hlasovacím lístkom,“ spresnila.



Prvý volebný okrsok je zriadený v priestoroch obecného úradu. V Kysaku žije približne 1460 ľudí.